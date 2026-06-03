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Минское «Динамо» не предложило новый контракт Шипачеву

По данным «СЭ, минское “Динамо” пока не сделало предложение о новом контракте нападающему Вадиму Шипачеву.

Источник: РИА "Новости"

39-летний форвард провел в составе белорусского клуба два последних сезона.

В регулярном чемпионате сезона-2025/26 Шипачев провел 64 матча и набрал 42 очка (15+27). В Кубке Гагарина-2026 у нападающего 8 игр и 5 очков (1+4).