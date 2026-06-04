Симашев: «В Ярославле выращивают не только хоккеистов, но и личностей»

Поэтому в Ярославле выращивают не только хоккеистов, но и человека, то есть личностей. Я думаю, всё это в совокупности с усилиями тренеров и руководителей и складывается в тот результат, который мы сейчас видим. Многие ребята из этой системы в итоге становятся игрокам не только МХЛ и КХЛ, но даже НХЛ. Уже не один раз подтверждалось, что в Ярославле первоклассная система«, — цитируют “Известия” Симашева.