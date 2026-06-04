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Симашев: «В Ярославле выращивают не только хоккеистов, но и личностей»

Защитник «Юты» Дмитрий Симашев объяснил, как удалось в этом сезоне ярославским командам выиграть и Кубок Гагарина и Кубок Харламова.

Защитник «Юты» Дмитрий Симашев обхяснил, как удалось в этом сезоне ярославским командам выиграть и Кубок Гагарина и Кубок Харламова.

«Это все идет с детства. Многое в Ярославле в нас закладывается еще со школы. К тому же многие ребята, которые дошли до главной команды “Локомотива”, до КХЛ, знают друг друга с девяти-десяти лет. В клубе уже давно выстроена система, когда по всей вертикали от команды КХЛ до школы отличные условия для занятий, классные тренеры. Это все работает на то, чтобы развивать нас со всех сторон.

Поэтому в Ярославле выращивают не только хоккеистов, но и человека, то есть личностей. Я думаю, всё это в совокупности с усилиями тренеров и руководителей и складывается в тот результат, который мы сейчас видим. Многие ребята из этой системы в итоге становятся игрокам не только МХЛ и КХЛ, но даже НХЛ. Уже не один раз подтверждалось, что в Ярославле первоклассная система«, — цитируют “Известия” Симашева.

Ярославский «Локомотив» в финале Кубка Гагарина в шести матчах обыграл «Ак Барс» (4−2). В финале Кубка Харламова «Локо» в шести матчах выиграл у МХК «Спартак» (4−2).

В этом сезоне 21-летний россиянина набрал 1 (0+1) очко в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ.