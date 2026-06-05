«Автомобилист» подписал контракт с американцем Гроссом

Гроссу 31 год. Ранее в КХЛ он также выступал в составе минского «Динамо» — в дебютном сезоне за клуб защитник набрал 40 (7+33) очков в 66 играх чемпионата. Всего в его активе 146 матчей в КХЛ и 79 (15+64) очков.