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«Автомобилист» подписал контракт с американцем Гроссом

«Автомобилист» подписал контракт с американским защитником Джорданом Гроссом.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. «Автомобилист» подписал контракт с американским защитником Джорданом Гроссом, сообщается в Telegram-канале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение игрока с клубом из Екатеринбурга рассчитано на два сезона.

31 мая «Трактор» объявил об уходе из команды всех легионеров, включая Гросса, который стал игроком челябинского клуба летом 2025 года, заключив однолетний контракт. В 69 играх защитник отметился 37 результативными действиями (8 голов + 29 передач).

Гроссу 31 год. Ранее в КХЛ он также выступал в составе минского «Динамо» — в дебютном сезоне за клуб защитник набрал 40 (7+33) очков в 66 играх чемпионата. Всего в его активе 146 матчей в КХЛ и 79 (15+64) очков.