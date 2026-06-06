Фетисов: «Скептически отношусь к прогнозам, что скоро сборная России будет играть на ЧМ и Олимпиаде»

«Я в прогнозы вообще не верю. Даже если их делает Игорь Ларионов. Будет решение — будем это обсуждать. Понимаю одну вещь: если хотим выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх, то нынешняя позиция соответствующей международной федерации — это не то, что хотелось бы видеть. Пока скептически отношусь к прогнозам, что скоро там сборная России будет играть», — приводят «Известия» слова Фетисова.