Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2

Фетисов: «Скептически отношусь к прогнозам, что скоро сборная России будет играть на ЧМ и Олимпиаде»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил, что скептически относится к прогнозам, в том числе от Игоря Ларионова, о скором возвращении сборной России на международную арену.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил, что скептически относится к прогнозам, в том числе от Игоря Ларионова, о скором возвращении сборной России на международную арену.

«Я в прогнозы вообще не верю. Даже если их делает Игорь Ларионов. Будет решение — будем это обсуждать. Понимаю одну вещь: если хотим выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх, то нынешняя позиция соответствующей международной федерации — это не то, что хотелось бы видеть. Пока скептически отношусь к прогнозам, что скоро там сборная России будет играть», — приводят «Известия» слова Фетисова.

25 мая 2026 года дисциплинарный орган ИИХФ аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к турнирам сезона-2026/27, однако подтвердил, что это не означает автоматического возвращения России в соревнования.

«Мы не ожидаем бойкотов». В НХЛ высказались о возвращении России на международные турниры.