Ливо стал игроком «Авангарда»

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Омский «Авангард» в своем Telegram-канале объявил о подписании соглашения с рекордсменом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству заброшенных шайб в одном регулярном чемпионате канадским нападающим Джошуа Ливо.
Контракт с 33-летним игроком рассчитан на один сезон.
«Рады приветствовать в составе нашего клуба одного из лучших снайперов КХЛ последних сезонов, который не нуждается в представлении. Джошуа Ливо добавит команде остроты и вариативности в атаке и при розыгрыше большинства. Важным фактором подписания контракта было желание игрока, который был готов перейти в “Авангард” по ходу прошлого сезона. Для подписания контракта в рамках регламента и соблюдения потолка зарплат мы воспользовались рекламной опцией в контракте. Совсем скоро расскажем о том, в чем будут заключаться маркетинговые активности», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.
Прошедший сезон Ливо провел в составе челябинского «Трактора», с которым подписал контракт летом 2025 года. По итогам сезона форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром команды, на его счету 69 очков (29+40) в 67 встречах.
До перехода в «Трактор» Ливо провел два сезона в «Салавате Юлаеве». Он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/25, став вторым хоккеистом в истории уфимского клуба после Александра Радулова, набравшим 80 очков за сезон. По ходу «регулярки» он забросил 49 шайб и установил рекорд лиги по количеству голов за один сезон. Предыдущим рекордсменом являлся Сергей Мозякин, забросивший 48 шайб в сезоне-2016/17.