Ливо стал игроком «Авангарда»

«Рады приветствовать в составе нашего клуба одного из лучших снайперов КХЛ последних сезонов, который не нуждается в представлении. Джошуа Ливо добавит команде остроты и вариативности в атаке и при розыгрыше большинства. Важным фактором подписания контракта было желание игрока, который был готов перейти в “Авангард” по ходу прошлого сезона. Для подписания контракта в рамках регламента и соблюдения потолка зарплат мы воспользовались рекламной опцией в контракте. Совсем скоро расскажем о том, в чем будут заключаться маркетинговые активности», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.