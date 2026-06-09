Шуми Бабаев: Когда-то эта черная полоса Квартальнова закончится

— Как я понимаю, руководство «Локомотива» вело переговоры с иностранным тренером, но договориться не получилось. В итоге они выбрали Квартальнова, который уже там работал. Тут две стороны одной медали. С одной, стороны Квартальнов ничего не выиграл, и это для «Локомотива» самая проблемная ситуация. С другой стороны, Квартальнов — один из лучших тренеров, кто работает с молодежью. Сто процентов, что он поможет молодым игрокам в Ярославле. И когда-то эта черная полоса Квартальнова закончится. Поэтому почему бы и нет? По мне, русский специалист лучше, чем иностранец, — утверждает Бабаев.