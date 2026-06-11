Вокруг капитана «Авангарда» Шарипзянов собирают чемпионский состав. Кто будет помогать лучшему защитнику КХЛ?

Без сомнений, главный трансфер «Авангарда» в это межсезонье — Джошуа Ливо. И вряд ли его удастся перебить. Канадец является обладателем рекорда по количеству шайб за регулярный чемпионат. В позапрошлом сезоне Ливо в составе «Салавата Юлаева» забросил 49 шайб, побив достижение Сергея Мозякина. Вот только плей-офф в составе уфимского клуба и весь сезон за «Трактор» делают кандидатуру канадца крайне неоднозначной. При огромном запасе мастерства он не выглядит игроком, который готов биться, превозмогая себя. На нем обжегся Алексей Волков, отказавшись ради рекордсмена от Майкла Веккьоне. Теперь рискует Алексей Сопин, давая Джошуа те же 70 миллионов, что и в Челябинске. Правда, 50 из них — это «рекламные» деньги. Омичи пользуются новинкой регламента, согласной которой 50 миллионов можно вывести из-под потолка, если игрок участвует в рекламной кампании. Так что в случае с Ливо интриги две: что канадец будет рекламировать за такой внушительный гонорар, и как он впишется в системный хоккей Ги Буше. Канадский тренер «ястребов» уверен, что найдет применение элитному снайперу, но пока непонятно даже то, кого тот заменит в первой бригаде большинства, где на синей линии орудует Шарипзянов. Так или иначе, на одного большого снайпера стало больше, а в Омске Ливо воссоединится с Потуральски, Лажуа и Пономаревым, с которым он играл за одну команду в АХЛ.