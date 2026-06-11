Вокруг капитана «Авангарда» Шарипзянов собирают чемпионский состав. Кто будет помогать лучшему защитнику КХЛ?

Дамир Шарипзянов в минувшем сезоне не только побил рекорд Криса Ли по результативности для защитников, но и выиграл несколько индивидуальных наград. Среди них титул MVP регулярного чемпионата и приз от Т-Банка как лучшему игроку обороны. Не достался капитану «Авангарда» только Кубок Гагарина — его омичи уступили действующим чемпионам из Ярославля. Однако уже сейчас можно сказать, что «Авангард» — один из главных фаворитов следующего сезона. Как меняется клуб из Омска в это межсезонье и кто будет окружать Шарипзянова при новом походе за трофеем?
Ливо — бомба или риск за «рекламные» деньги?
Без сомнений, главный трансфер «Авангарда» в это межсезонье — Джошуа Ливо. И вряд ли его удастся перебить. Канадец является обладателем рекорда по количеству шайб за регулярный чемпионат. В позапрошлом сезоне Ливо в составе «Салавата Юлаева» забросил 49 шайб, побив достижение Сергея Мозякина. Вот только плей-офф в составе уфимского клуба и весь сезон за «Трактор» делают кандидатуру канадца крайне неоднозначной. При огромном запасе мастерства он не выглядит игроком, который готов биться, превозмогая себя. На нем обжегся Алексей Волков, отказавшись ради рекордсмена от Майкла Веккьоне. Теперь рискует Алексей Сопин, давая Джошуа те же 70 миллионов, что и в Челябинске. Правда, 50 из них — это «рекламные» деньги. Омичи пользуются новинкой регламента, согласной которой 50 миллионов можно вывести из-под потолка, если игрок участвует в рекламной кампании. Так что в случае с Ливо интриги две: что канадец будет рекламировать за такой внушительный гонорар, и как он впишется в системный хоккей Ги Буше. Канадский тренер «ястребов» уверен, что найдет применение элитному снайперу, но пока непонятно даже то, кого тот заменит в первой бригаде большинства, где на синей линии орудует Шарипзянов. Так или иначе, на одного большого снайпера стало больше, а в Омске Ливо воссоединится с Потуральски, Лажуа и Пономаревым, с которым он играл за одну команду в АХЛ.
Премии за плей-офф сохранили Гуляева, Чеккони и Долженкова
«Рекламные» 50 миллионов рублей — не единственная лазейка в регламенте, которой умело пользуется генеральный менеджер «Авангарда». За прохождение двух раундов омичи получили легальное право выплатить игрокам премию в размере 125 миллионов рублей, которые не идут под потолок зарплат. Большую часть этой суммы руководство «ястребов» решило потратить на продление трех игроков. Как и «Локомотив», пустивший неограниченные чемпионские премии на контракты действующих хоккеистов, так и «Авангард» оставляет Джозефа Чеккони, Михаила Гуляева и Кирилла Долженкова. С последним, правда, официально контракт еще не продлен. Фишка в том, что каждый официально получит лишь 5 миллионов рублей зарплаты, а остальное доберут теми самыми премиями. Так «Авангард» решит проблему потолка зарплат, которая возникла после запланированного повышения жалования у Окулова, Маклауда и Серебрякова. Особенно ценным видится продление Чеккони — незаметного защитника-домоседа, которого высоко оценивает Буше, предоставляя американцу больше 20 минут игрового времени. А еще он был напарником Шарипзянова, позволяя Дамиру больше думать об атаке.
Войнова заменил Адамчук — это главная деталь в обороне
«Авангард» был одним из героев прошлого межсезонья, когда громко и не без скандалов (чего только стоит расставание с Владимиром Ткачевым) перестраивал состав. Теперь, когда команда построена под взгляды Буше, сибиряков ждет точечное доведение до идеала. Вот и в обороне сделана всего одна замена. Напарниками Шарипзянова остаются Чеккони и Гуляев, а присоединяется Кирилл Адамчук. Один из главных силовых защитников лиги, которого Сопин подписывал еще в «Динамо», меняет Москву на Омск. Подписав трехлетний контракт, Адамчук формально заменит Вячеслава Войнова. Правда, он не только моложе обладателя Кубка Стэнли и Кубка Гагарина, но и обладает совершенно другим функционалом.
Котляревский попросился на выход, Ильенко ждет на вход
Алексей Сопин анонсировал, что с кем-то из игроков, даже из числа лидеров, придется расстаться, чтобы попасть в потолок зарплат. Считалось, что вынужденными жертвами могут стать Наиль Якупов или Николай Прохоркин. Но отчасти проблему решил сам Михаила Котляревский, попросившийся на выход. Форварда четвертого звена, которому Буше в плей-офф давал меньше 10 минут в среднем за матч, выразил недовольство игровым временем и запросил обмен. Он мог отправиться в Нижний Новгород, но только бесплатно, а вот «Шанхай Дрэгонс» заплатили за чекера пусть символические, но все-таки деньги. На место Котляревского, или же еще ранее ушедшего Игумнова, вот-вот придет Артем Ильенко. Как и Адамчук, он был приглашен в «Динамо» при Сопине и Кудашове, а выбирая между Екатеринбургом и Омском, остановился на более готовой к борьбе за кубок команде. С большой долей вероятности именно Ильенко и будет центрить четвертое звено.
Доедет ли Афанасьев и кто будет сидеть под Серебряковым?
Есть, впрочем, и неопределенности с составом. Не до конца ясно, кто будет бэкапом Никиты Серебрякова в следующем сезоне. Андрей Мишуров был неплох в этой роли, но молодой вратарь хочет большего. А много играть при здоровом Серебрякове не будет ни один голкипер в нашей лиге. Был вариант с обменом (или скрытой арендой?) в «Ладу», но он пока поставлен на паузу. Как бы то ни было, найти замену Мишурову — это не такая простая задача, ведь «Авангарду» нужно сделать подобрать эконом-вариант не хуже уровнем. Еще один знак вопроса стоит напротив Егора Афанасьева — форварда, который был частью обмена Костин — Долженков, и именно переход прав на него от ЦСКА позволял считать, что от сделки выиграл «Авангарда». Однако нападающего, минувший сезон отыгравшего в АХЛ, нужно не только убедить снова приехать в Россию, но и найти для него место под потолком зарплат.
Дмитрий Ерыкалов