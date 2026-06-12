«Когда до выхода в финал 30 секунд — не важно, устал ли ты»

— Я думаю, любой тренер оставляет свой отпечаток. Если брать тот ЦСКА и сегодняшний «Локомотив», то эти команды строились долго, строились пошагово. Даже если не брать тренерскую работу, то игроки очень долгий период были в одном костяке. Это тоже очень важно, когда атмосфера в раздевалке не сильно меняется. Думаю, это один из факторов, который помог им выиграть. Так что говорить про «багаж» только одного Никитина… Понятно, что он проделал большую работу, но и Хартли — это не просто какой-то человек, пришедший не пойми откуда. Это тоже большой тренер с большим именем. И он заслуженно выиграл с «Локомотивом».