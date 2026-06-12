«Когда до выхода в финал 30 секунд — не важно, устал ли ты»

Одним из самых ярких событий прошлого сезона КХЛ стал полуфинал Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». Омский клуб вел в серии 3:1 и дважды был в шаге от финала, но ярославцы оба раза отыгрывали две шайбы, выигрывали во втором овертайме и в итоге взяли серию в семи матчах. Затем «Локомотив» победил «Ак Барс» в финале и второй год подряд завоевал Кубок Гагарина. В интервью «Известиям» нападающий «Авангарда» Константин Окулов объяснил успех соперника, оценил роль Игоря Никитина, поделился ожиданиями от нового сезона и высказался о возвращении Белоруссии на юниорский чемпионат мира, выразив надежду на скорый допуск сборных России.
— По прошествии времени после вылета от «Локомотива» сделали для себя анализ, почему так всё закончилось для вашей команды?
— Анализ такой же, как сразу после серии. Мы сами виноваты в том, что произошло. Я думаю, сейчас никто ничего нового не скажет. Теперь самое время только отдохнуть, перезагрузить свою голову, забыть об этом и начать готовиться к новому сезону.
— После финала было хотя бы частичное утешение, что проиграли серию будущему обладателю Кубка Гагарина?
— Мне было без разницы, кто выиграет финал. Обе команды были достойны победы. Но победил «Локомотив». И это произошло в честной борьбе. Я лично ни за кого в финале не болел. Так что-то, что мы проиграли чемпиону, меня не особо беспокоило.
— У вас есть понимание, за счет чего «Локомотив» так побеждает в решающие моменты, спасается от поражений в безвыходных ситуациях?
— Они делали то, во что верили, то, что тренировали изо дня в день. Даже в тех моментах, когда у них что-то не получалось, они продолжали гнуть свою линию и не изменяли себе. Это им дало второе чемпионство подряд.
— Два этих чемпионства они взяли с разными главными тренерами. Хорошо знакомый вам по ЦСКА Игорь Никитин строил в «Локомотиве» команду почти четыре года. Сменивший его Боб Хартли взял трофей сейчас почти тем же составом. Многие считают, что всё равно это было сделано на «багаже» Никитина. Такие суждения уместны?
— Я думаю, любой тренер оставляет свой отпечаток. Если брать тот ЦСКА и сегодняшний «Локомотив», то эти команды строились долго, строились пошагово. Даже если не брать тренерскую работу, то игроки очень долгий период были в одном костяке. Это тоже очень важно, когда атмосфера в раздевалке не сильно меняется. Думаю, это один из факторов, который помог им выиграть. Так что говорить про «багаж» только одного Никитина… Понятно, что он проделал большую работу, но и Хартли — это не просто какой-то человек, пришедший не пойми откуда. Это тоже большой тренер с большим именем. И он заслуженно выиграл с «Локомотивом».
— Теория «багажа Никитина» уместна в контексте периода вашей игры в ЦСКА, когда вы выиграли Кубок Гагарина-2019 под руководством Игоря Валерьевича, а затем, после его ухода, дважды взяли этот трофей при Сергее Федорове?
— Сергей Викторович сделал абсолютно правильно — особо не стал ломать то, что строилось очень долго. Да, определенные свои вещи, свое видение игры Федоров внес. Где-то дал игрокам больше свободы, где-то, наоборот, ее сократил. И это дало свои плоды. Потому что костяк к тому моменту в команде уже был сложен. Все знали друг друга, знали, что делать на льду. Верили друг в друга. Думаю, мастерство тренера в том числе и в том, чтобы в какой-то момент не мешать команде и дать хоккеистам действовать самостоятельно.
— Готовы к большому давлению на свою команду в следующем сезоне, когда после такого обидного поражения от «Авангарда» будут ждать только победы в Кубке Гагарина?
— От нашей команды каждый день, каждый сезон ждут только Кубок. Я лично больше ни о чем кроме Кубка думать не хочу. Потому что-то, как мы проиграли в этом году, очень обидно. Сделать такой объем работы и всё упустить за 33 секунды… Сейчас хочется отдохнуть, маленько перезагрузиться и начать новый сезон. Нужно пройти плей-офф более ровно, дойти до финала и там уже взять самый главный приз.
— Одной из причин поражения «Авангарда» в серии с «Локомотивом» многие считают то, что ваш главный тренер Ги Буше слишком перегрузил основных нападающих команды, играл узкой группой игроков, давая им слишком много времени. Вы на себе ощущали усталость в конце серии?
— Во-первых, этот вопрос надо задавать Ги Буше. Во-вторых, я не считаю, что надо оправдываться. Не важно, кто больше играл, кто меньше. Когда остается 30 секунд до выхода в финал, уже не важно, устал ты или нет. Мастерство даже «мертвого», но солидного игрока может позволить дотерпеть это оставшееся время. Поэтому жаловаться на усталость или большее-меньшее игровое время — удел слабых. Наша команда была готова дотерпеть 30 секунд и спокойно сыграть еще один раунд. Каждый игрок был на это способен.
— На той последней минуте шестого матча у вас при 2:0 были ощущения, что что-то идет не так?
— Нет. Мы 59 минут играли хорошо. Старались не давать шансов «Локомотиву». Где надо, нас выручал наш вратарь Никита Серебряков. Где надо, ребята ловили шайбу и выводили ее из зоны. Думаю, мы играли здорово. Но две ошибки решили исход серии. Пусть это будет хорошим уроком для нашей команды.
— Сборная России по-прежнему отстранена от международных соревнований. Но в мае наконец разбанили белорусских юниоров. У вас появилась надежда, что в обозримом будущем допустят и нас, и вы еще получите шанс сыграть на чемпионате мира?
— Если это произойдет, я буду безумно рад. И я уже рад, что юниорская сборная Белоруссии получила допуск. Хочется, чтобы хотя бы и наши ребята молодые быстрее были допущены. Потому что юниорский и молодежный чемпионаты мира у многих ребят могут быть всего один раз в карьере. И пропустить их даже в два раза обидней, чем для взрослых хоккеистов пропустить взрослый чемпионат мира. Поэтому переживаю за молодежь. Но и сам, конечно, был бы рад еще раз съездить на ЧМ, прочувствовать его атмосферу, выйти со своим флагом, гербом и сыграть за сборную России.
Алексей Фомин