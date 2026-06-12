Тренер Квартальнов рассказал, как договорился о переходе в «Локомотив»

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренер Дмитрий Квартальнов договорился с руководством хоккейного клуба «Локомотив» о переходе за пару дней. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Квартальнов был назначен на должность главного тренера ярославского клуба 1 июня. Ранее ТАСС сообщал, что специалист покинул аналогичный пост в минском «Динамо».
«Это было уже после окончания плей-офф. Все получилось как-то быстро — как сезон закончился, через пару дней встретились с [президентом “Локомотива”] Юрием Яковлевым, переговорили и договорились где-то за пару дней», — сказал Квартальнов.
Специалист возглавлял «Локомотив» с 2017 по 2019 год, при нем команда дважды доходила до ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Я понимаю их [руководства] работу, как они к ней подходят. Это уже большой плюс, что я был в этой организации, что мы знакомы», — пояснил он.
В конце мая «Локомотив» во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Позднее клуб объявил об уходе с поста главного тренера канадца Боба Хартли.