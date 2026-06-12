Тренер Квартальнов рассказал, как договорился о переходе в «Локомотив»

Специалист возглавлял «Локомотив» с 2017 по 2019 год, при нем команда дважды доходила до ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Я понимаю их [руководства] работу, как они к ней подходят. Это уже большой плюс, что я был в этой организации, что мы знакомы», — пояснил он.