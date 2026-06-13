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Квартальнов отметил настрой Радулова перед новым сезоном КХЛ

Ранее Дмитрий Квартальнов стал главным тренером «Локомотива», сменив на этом посту Боба Хартли.

Источник: ХК "Локомотив"

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лучший бомбардир ярославского хоккейного клуба «Локомотив» в прошедшем плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Радулов настроен на работу в команде перед новым сезоном. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов.

Ранее ТАСС сообщал, что Квартальнов сменил на посту главного тренера ярославской команды Боба Хартли.

«Но, как мы и договорились, он [Радулов] готов приехать с первого дня, дальше работать, как он и помогает “Локомотиву”, — сказал Квартальнов.

Специалист уже общался с рядом других игроков команды после своего назначения.

«Идет общий процесс знакомства, пока говорю с ними, скажем так, в двух словах. У нас будет еще время, доносить нюансы игры будем попозже, когда станем заниматься на льду, на “земле”, просматривать видео, как обычно делается», — отметил Квартальнов.