Квартальнов отметил настрой Радулова перед новым сезоном КХЛ

«Идет общий процесс знакомства, пока говорю с ними, скажем так, в двух словах. У нас будет еще время, доносить нюансы игры будем попозже, когда станем заниматься на льду, на “земле”, просматривать видео, как обычно делается», — отметил Квартальнов.