Квартальнов отметил настрой Радулова перед новым сезоном КХЛ

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лучший бомбардир ярославского хоккейного клуба «Локомотив» в прошедшем плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Радулов настроен на работу в команде перед новым сезоном. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов.
Ранее ТАСС сообщал, что Квартальнов сменил на посту главного тренера ярославской команды Боба Хартли.
«Но, как мы и договорились, он [Радулов] готов приехать с первого дня, дальше работать, как он и помогает “Локомотиву”, — сказал Квартальнов.
Специалист уже общался с рядом других игроков команды после своего назначения.
«Идет общий процесс знакомства, пока говорю с ними, скажем так, в двух словах. У нас будет еще время, доносить нюансы игры будем попозже, когда станем заниматься на льду, на “земле”, просматривать видео, как обычно делается», — отметил Квартальнов.