Каркоцкий: минское «Динамо» делает ставку на белорусских хоккеистов

«Нам хотелось бы иметь в составе больше белорусов. Но при общем количестве занимающихся хоккеем в стране их появляется не так много. Тех, кто появляются, мы пытаемся задействовать по максимуму, чтобы они развивались вместе с легионерами», — приводит слова Каркоцкого пресс-служба клуба.