Каркоцкий: минское «Динамо» делает ставку на белорусских хоккеистов

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Столичный хоккейный клуб «Динамо» продолжит делать ставку на развитие белорусских хоккеистов и их интеграцию в основной состав команды, заявил генеральный директор клуба Артем Каркоцкий.
По его словам, уход ряда ведущих белорусских игроков открывает новые возможности для молодежи, которая делает первые шаги на уровне Континентальной хоккейной лиги.
Каркоцкий отметил, что нынешние лидеры команды, включая Пинчука и Мороза, также когда-то начинали карьеру в КХЛ в статусе молодых хоккеистов, а затем смогли окрепнуть «ментально и физически».
«Нам хотелось бы иметь в составе больше белорусов. Но при общем количестве занимающихся хоккеем в стране их появляется не так много. Тех, кто появляются, мы пытаемся задействовать по максимуму, чтобы они развивались вместе с легионерами», — приводит слова Каркоцкого пресс-служба клуба.
Тема подготовки собственных игроков ранее поднималась на совещании по вопросам развития хоккея у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства обратил внимание на большое количество легионеров в и необходимость подготовки собственных кадров.
«Я вам сказал, что там должны быть свои — доморощенные», — сказал Лукашенко.
Он также назвал минское «Динамо» важным идеологическим проектом страны и поставил перед командой ответственную задачу: завоевать Кубок Гагарина в следующем сезоне.
Новый сезон КХЛ «зубры» начнут двумя домашними матчами на льду «Минск-Арены». Первый официальный поединок чемпионата минчане проведут 7 сентября против нижегородского «Торпедо».