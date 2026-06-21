Разин: «На сына давили: если не выполнит требования, они ворвутся в квартиру с оружием и уведут отца в наручниках»

— Сыну звонили по видео, психологически воздействовали криками. Давили, что если он за 72 часа не выполнит их требования, то они ворвутся в квартиру с оружием и отца уведут в наручниках. Но сын все‑таки догадался сфотографировать машину таксиста с номерами, в которую он передал ключи. И делал скрины всех переписок и телефонов. Дал конкретное описание людей, с кем общался. Запомнил точное время, всё по камерам вычислили — и это помогло быстро провести расследование. 18 июня в полдень на сына вышли, а уже 19 июня в 20:00 у нас из квартиры вынесли сейф. Человек может не опомниться, все происходит очень быстро.