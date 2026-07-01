Защитник Кузьмин перешел в минское «Динамо»

Отмечается, что соглашение с 23-летним хоккеистом подписано на два года. В прошлом сезоне Кузьмин выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за команду «Рокфорд Айсхогс», где в 46 матчах набрал 15 очков (6 голов и 9 передач). За три года в этой лиге хоккеист провел 122 игры, в которых заработал 28 (10+18) результативных баллов.