Защитник Кузьмин перешел в минское «Динамо»

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Минский хоккейный клуб «Динамо» заключил контракт с белорусским защитником Дмитрием Кузьминым, сообщает пресс-служба клуба.
«Дмитрий Кузьмин пополнил состав нашей команды», — говорится в сообщении в Telegram-канале «зубров».
Отмечается, что соглашение с 23-летним хоккеистом подписано на два года. В прошлом сезоне Кузьмин выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за команду «Рокфорд Айсхогс», где в 46 матчах набрал 15 очков (6 голов и 9 передач). За три года в этой лиге хоккеист провел 122 игры, в которых заработал 28 (10+18) результативных баллов.
В 2021-м Кузьмин был выбран на драфте НХЛ клубом «Виннипег Джетс» в третьем раунде под общим 82-м номером. Ранее он выступал за «Динамо-Молодечно» в белорусской экстралиге, а также защищал цвета юниорской и молодежной сборных Беларуси.