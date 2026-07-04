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Умер бывший начальник команды хоккейного ЦСКА Сергей Авдеев

Авдееву было 53 года. В последние годы он работал в воскресенском «Химике».

Источник: ХК ЦСКА

Бывший начальник команды хоккейного клуба ЦСКА Сергей Авдеев скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Отмечается, что Авдеев умер после продолжительной болезни.

«Хоккейный клуб ЦСКА выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Евгеньевича», — говорится в сообщении.

В период работы Авдеева в ЦСКА клуб трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в 2019, 2022 и 2023 годах.

С 2023 года Авдеев был начальником воскресенского «Химика», фарм-клуба московского «Спартака» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Вместе с «Химиком» он становился обладателем Евро-Азиатского кубка дружбы, дважды выходил в финал плей-офф ВХЛ (2025, 2026).