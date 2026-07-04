Умер бывший начальник команды хоккейного ЦСКА Сергей Авдеев

Бывший начальник команды хоккейного клуба ЦСКА Сергей Авдеев скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.
Отмечается, что Авдеев умер после продолжительной болезни.
«Хоккейный клуб ЦСКА выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Евгеньевича», — говорится в сообщении.
В период работы Авдеева в ЦСКА клуб трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в 2019, 2022 и 2023 годах.
С 2023 года Авдеев был начальником воскресенского «Химика», фарм-клуба московского «Спартака» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Вместе с «Химиком» он становился обладателем Евро-Азиатского кубка дружбы, дважды выходил в финал плей-офф ВХЛ (2025, 2026).