Олимпийский чемпион получит 95 миллионов в «Динамо», в КХЛ стало больше легионеров. Хоккейные трансферы и слухи

«Я считаю, это наш большой успех, что с ним переговоры в стадии завершения и, скорее всего, он будет у нас. Мы уже договорились и возвращаем молодого талантливого проспекта в Россию, в родные пенаты — в “Динамо”. Я очень долго разговаривал с Ваней. Мы пришли к общему мнению. И он не против вернуться в Россию. И я был инициатором того, чтобы он вернулся и играл за “Динамо” в этом сезоне», — заявил Тамбиев «Матч ТВ».