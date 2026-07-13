Олимпийский чемпион получит 95 миллионов в «Динамо», в КХЛ стало больше легионеров. Хоккейные трансферы и слухи

Менее месяца остается до начала сборов команд КХЛ, к середине июля наступило небольшое затишье, хотя по селекции некоторых клубов пока совсем неясно, что из себя будут представлять эти команды. Большая часть трансферов прошедшей недели — подписание легионеров, но и переходы российских хоккеистов также были.
Новичками «Шанхайских Драконов» стали двое хоккеистов. Чешский форвард Мартин Фрк подписал с командой соглашение сроком на два сезона, ранее нападающий играл за фарм-клуб «Калгари Флэймз». Большую часть своей карьеры Фрк провел в Северной Америке, на его счету в том числе 124 матча в Национальной хоккейной лиге. Второй новичок «Дрэгонс» — канадский защитник с турецкими корнями Ник Чичек, контракт с игроком обороны рассчитан на один сезон. Чичек также провел множество матчей за океаном: в системах «Сан-Хосе» и «Калгари».
Очередными трансферами нижнекамского «Нефтехимика» и тольяттинской «Лады» стали и иностранцы. Нижнекамцы объявили о заключении однолетнего контракта с американским защитником Тимоти Ловеллом, прошлый сезон 24-летний хоккеист провел в ECHL. Тольяттинцы подписали однолетнее соглашение с канадским нападающим Беном Кингом — ранее он играл в составе фарм-клуба «Торонто» в АХЛ, а также в ECHL. Кроме того, «Лада» продлила на год контракт с другим канадским нападающим Райли Савчуком.
Легионерский состав «Барыса» пополнил Чейз Приски, выступавший в прошлом сезоне за «Сибирь». Защитник на следующий сезон перебирается в команду Михаила Кравца. Кроме того, «Барыс» продлил соглашение с американским защитником Иэном Маккошеном на один сезон, а также с нападающим Мэйсоном Морелли — на два года. В Казахстане собирается неплохая североамериканская банда.
«Ак Барс» объявил о первом трансфере этого межсезонья — на радость казанских болельщиков. Нападающий Алексей Бывальцев заключил с «барсами» двухлетнее соглашение. Предыдущие три сезона форвард провел в составе «Автомобилиста». С Анваром Гатиятулиным хоккеист работал ранее в челябинском «Тракторе», тогда у него был один из лучших в карьере сезонов по результативности.
Екатеринбуржцы же продолжают усиливаться, собирая команду под нового главного тренера. На прошлой неделе было объявлено о подписании соглашения с нападающим Данилом Гущиным на два года. Форвард вернулся из Северной Америки, где выступал в системах «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш». Для Гущина предстоящий сезон КХЛ станет первым в карьере.
Московское «Динамо» также ведет активную трансферную работу. Бело-голубые провели обмен с «Ладой», в результате которого в Тольятти отправился Иван Зинченко, «Динамо» получило денежную компенсацию. Состав команды Леонида Тамбиева пополнили защитник Артем Блажиевский, выступавший в прошлом году за омский «Авангард», а также нападающий Никита Тертышный, игравший ранее за «Адмирал», в том числе под руководством Тамбиева. Вопреки ходившим весной слухам ожидается, что Никита Гусев останется в составе «Динамо», еще станет одним из самых дорогих игроков предстоящего сезона: по сообщениям «СЭ», вместе с так называемыми «рекламными деньгами» зарплата Гусева будет составлять 95 миллионов рублей. Ранее Тамбиев рассказывал о желании сохранить Гусева в составе команды.
Еще одно подписание анонсировал сам главный тренер бело-голубых, Тамбиев заявил, что вернется из-за океана 19-летний Иван Рябкин.
«Я считаю, это наш большой успех, что с ним переговоры в стадии завершения и, скорее всего, он будет у нас. Мы уже договорились и возвращаем молодого талантливого проспекта в Россию, в родные пенаты — в “Динамо”. Я очень долго разговаривал с Ваней. Мы пришли к общему мнению. И он не против вернуться в Россию. И я был инициатором того, чтобы он вернулся и играл за “Динамо” в этом сезоне», — заявил Тамбиев «Матч ТВ».
Остается в составе бело-голубых Максим Моторыгин: как сообщает «СЭ», голкипер достиг договоренности о подписании контракта с командой на один год. Ранее появлялась информация, что Моторыгин может уехать в Северную Америку.
Надежда Тонконог