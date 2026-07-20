Все предсезонные турниры КХЛ. Омск ждет реванш у «Локомотива», Минск — премьеру Брылина

С каждым годом в КХЛ предсезонка все короче, а предсезонных турниров все меньше. Некоторые из них накладываются друг на друга по срокам, и посмотреть их одновременно сложно. Sport24 рассказывает о летних турнирах, некоторые из которых стартуют уже менее, чем через месяц.
Турнир в Минске
Участники: «Динамо» Минск, «Шанхайские Драконы», «Металлург», «Адмирал», «Сочи», «Сибирь».
Даты:
Предсезонный турнир в белорусской столице родился из смены места сборов большинства клубов КХЛ. Если раньше наши команды ездили в Финляндию, Чехию и другие европейские страны, то теперь эти маршруты закрыты. Многие клубы стали собираться в Минске или его окрестностях и играть товарищеские матчи. А чтобы объединить разрозненные игры, в Белоруссии решили провести турнир. По сравнению с прошлым годом, состав участников увеличился на две команды. «Ладу» заменили «Сибирь», «Сочи» и «Шанхайские Драконы», на этот раз серьезнее подошедшие к предсезонке. Год назад китайский клуб собрал состав только к концу августа. А главное событие — это первое появление перед минской публикой нового главного тренера «Динамо» Сергея Брылина.
Кубок Республики Башкортостан
Участники: «Салават Юлаев», «Амур», «Барыс», «Лада».
Даты:
Год назад турнир в Уфе не проводился. Весь башкирский хоккей пребывал в кризисе, «Салават Юлаев» потерял лидеров, финансирование сократили. В общем, было не до летнего хоккея. Теперь, когда команда Виктора Козлова крепче держится на ногах, и Кубок Республики Башкортостан возвращается. Правда, без своего последнего победителя, которым была «Северсталь». Теперь в соперниках у «Салавата» исключительно команды, не вышедшие в плей-офф в прошлом сезоне. Победить хозяевам будет нетрудно.
Мемориал Ромазана
Участники: «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Лада», «Амур».
Даты:
Турнир, названный в честь бывшего директора Магнитогорского металлургического комбината — старшейший в России. Год назад у него был более скромный состав участников, в том числе фарм-клуб «Металлурга» из ВХЛ. По сравнению с прошлым составом участников добавился «Трактор», чей Кубок губернатора Челябинской области встал на паузу.
Турнир Пучкова
Участники: СКА, «Барыс», «Адмирал», «СКА-ВМФ».
Даты:
Если в Магнитогорске отказались от практики участия сразу двух местных команд, то в Санкт-Петербурге команда Игоря Ларионова сыграет против коллектива Евгения Кетова. Хоккеисты СКА и «СКА-ВМФ» при других обстоятельствах могут встретиться только на двусторонке. Фарм-клуб петербуржцев — один из фаворитов в борьбе за титул чемпионов России, который дается за победу в ВХЛ. На фоне «Адмирала» и «Барыса» они вряд ли будут статистами. По сравнению с прошлым годом, когда в Петербурге играли «Автомобилист» и «Ак Барс», качество Турнира Пучкова заметно упало.
Кубок Блинова
Участники: «Авангард», «Сибирь», «Северсталь», «Нефтехимик», «Локомотив».
Даты:
А вот состав какого турнира никак не поменялся по сравнению с прошлым годом, так это Кубка Блинова. В Омске соберутся те же самые команды, что и год назад. Жемчужина этого сибирского междусобойчика — очередная встреча «Авангарда» и «Локомотива». Прошлым летом хозяева во главе с Ги Буше взяли мини-реванш за поражение в плей-офф, а в Омск приехал Боб Хартли, однажды сделавший «ястребов» чемпионами. Теперь на берегу Иртыша ожидается премьера Дмитрия Квартальнова во главе «Локомотива», а омичам снова придется отмазываться перед своими болельщиками за поражение в плей-офф.
Кубок мэра Москвы
Участники: «Динамо» Москва, «Спартак», ЦСКА, «Шанхайские Драконы», «Динамо» Минск, «Ак Барс», «Автомобилист», «Торпедо».
Даты:
Ну, а самый представительный турнир предсезонки, без сомнения, Кубок мэра Москвы. Когда-то в нем участвовали исключительно команды из Москвы и Подмосковья. Постепенно состав участников расширялся и теперь достиг рекордных показателей. В столице соберутся восемь команд, а «Ак Барс» дебютирует на столичном турнире. Из-за обилия участников, все со всеми не смогут сыграть даже теоретически. Зато уровень команд топовый: только «Шанхайские Драконы» в прошлом сезоне не пробились в плей-офф.
Дмитрий Ерыкалов