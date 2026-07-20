Все предсезонные турниры КХЛ. Омск ждет реванш у «Локомотива», Минск — премьеру Брылина

Предсезонный турнир в белорусской столице родился из смены места сборов большинства клубов КХЛ. Если раньше наши команды ездили в Финляндию, Чехию и другие европейские страны, то теперь эти маршруты закрыты. Многие клубы стали собираться в Минске или его окрестностях и играть товарищеские матчи. А чтобы объединить разрозненные игры, в Белоруссии решили провести турнир. По сравнению с прошлым годом, состав участников увеличился на две команды. «Ладу» заменили «Сибирь», «Сочи» и «Шанхайские Драконы», на этот раз серьезнее подошедшие к предсезонке. Год назад китайский клуб собрал состав только к концу августа. А главное событие — это первое появление перед минской публикой нового главного тренера «Динамо» Сергея Брылина.