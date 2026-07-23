«Трактор» подписал контракт с канадским нападающим Легаре

Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2026/27.
На драфте НХЛ 2019 года Легаре был выбран в третьем раунде «Питтсбургом» под номером 74.
С марта 2024 года форвард находился в системе «Нью-Джерси» и выступал за «Ютики Кометс». 2 декабря 2024 года хоккеист дебютировал в НХЛ в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Нападающий сыграл 313 матчей в АХЛ и набрал 92 (53+39) очка. В НХЛ на счету Легаре 4 матча, в которых он не совершил результативных действий.
В сезоне-2025/26 «Трактор» набрал 75 очков в FONBET регулярном чемпионате КХЛ и занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В Кубке Гагарина команда проиграла «Ак Барсу» в ⅛ финала со счетом 1−4 в серии.