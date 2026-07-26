Американский хоккеист Менелл, получивший российский паспорт, покинул СКА

В «Динамо» Менелл выступал с сезона-2022/23. В составе столичного клуба он принял участие в 178 матчах и набрал 108 очков (14 голов и 94 передачи). Вместе с командой он стал обладателем Кубка континента. В июле 2023 года американец получил российский паспорт.