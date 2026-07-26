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Американский хоккеист Менелл, получивший российский паспорт, покинул СКА

СКА расторг контракт с защитником Бреннаном Менеллом по соглашению сторон.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Американский защитник Бреннан Менелл и петербургский СКА расторгли контракт по соглашению сторон, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Менелл стал игроком СКА летом 2025 года, перейдя в рамках обмена из московского «Динамо». В составе петербургского клуба 29-летний американец сыграл 60 матчей и набрал 18 очков (9 голов + 9 передач).

В «Динамо» Менелл выступал с сезона-2022/23. В составе столичного клуба он принял участие в 178 матчах и набрал 108 очков (14 голов и 94 передачи). Вместе с командой он стал обладателем Кубка континента. В июле 2023 года американец получил российский паспорт.