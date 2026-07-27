«Ак Барс» продлил контракт с Тимуром Биляловым

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» продлил контракт с голкипером Тимуром Биляловым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение с 31-летним вратарем рассчитано на два сезона.
В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Билялов провел 47 матчей, одержал 25 побед, завершив сезон с коэффициентом надежности 2,35 и 91,9% отраженных бросков. В Кубке Гагарина голкипер сыграл 18 встреч, отразив 92,8% бросков, и вместе с командой дошел до финала, где «Ак Барс» уступил ярославскому «Локомотиву».
Билялов выступает за «Ак Барс» с 2019 года и является рекордсменом клуба по количеству матчей в КХЛ среди вратарей. Также в лиге голкипер защищал цвета рижского «Динамо» и ханты-мансийской «Югры». В составе сборной России он стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.