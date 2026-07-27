«Ак Барс» продлил контракт с Тимуром Биляловым

Билялов выступает за «Ак Барс» с 2019 года и является рекордсменом клуба по количеству матчей в КХЛ среди вратарей. Также в лиге голкипер защищал цвета рижского «Динамо» и ханты-мансийской «Югры». В составе сборной России он стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.