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Гелашвили: «Меня спас Хейккиля»

Георгий Гелашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что переход из «Локомотива» в магнитогорский «Металлург» спас ему жизнь.

Источник: РИА "Новости"

Один из лучших голкиперов в истории КХЛ, а сейчас тренер вратарей «Ак Барса» Георгий Гелашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что переход из «Локомотива» в магнитогорский «Металлург» спас ему жизнь.

— Последний разговор с кем-то из ярославских ребят?

— Это я уже за «Магнитку» играл. Прилетаем на сбор в Швейцарию, в Лейкербад. Заходим в гостиницу, голову поворачиваю — ух ты, «Локомотив»! Они наутро отбывают, а мы заезжаем.

— Пообщались?

— Вот один вечер у нас и был. С Каляниным, Чуриловым, другими ребятами взяли пива. У них выходной, у нас тоже игр нет. Как в полночь засели в номере, так до утра и проболтали. Я безумно скучал по этой команде!

— Мы представляем.

— Полсезона прямо душа не на месте была. Даже домой приходил, жене говорил: «Как же меня обратно тянет!».

— Этот переход спас вам жизнь.

— Хейккиля позвал из Ярославля в Магнитогорск меня одного. Насколько мне известно, была договоренность, что никого не станет перетягивать в свой новый клуб.

«Локомотив» не желал меня отпускать. Я был обязан заключить контракт, но дали двусторонний. Подписывать категорически не хотелось. Обратился в профсоюз к Коваленко, объяснил свою позицию. Получается, Хейккиля меня спас!

— А если бы не позвал?

— Скорее всего, остался бы в Ярославле. Был бы в том самолете.

Авторы: Александр Кружков, Юрий Голышак