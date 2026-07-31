Гелашвили: «Меня спас Хейккиля»

Один из лучших голкиперов в истории КХЛ, а сейчас тренер вратарей «Ак Барса» Георгий Гелашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что переход из «Локомотива» в магнитогорский «Металлург» спас ему жизнь.
— Последний разговор с кем-то из ярославских ребят?
— Это я уже за «Магнитку» играл. Прилетаем на сбор в Швейцарию, в Лейкербад. Заходим в гостиницу, голову поворачиваю — ух ты, «Локомотив»! Они наутро отбывают, а мы заезжаем.
— Пообщались?
— Вот один вечер у нас и был. С Каляниным, Чуриловым, другими ребятами взяли пива. У них выходной, у нас тоже игр нет. Как в полночь засели в номере, так до утра и проболтали. Я безумно скучал по этой команде!
— Мы представляем.
— Полсезона прямо душа не на месте была. Даже домой приходил, жене говорил: «Как же меня обратно тянет!».
— Этот переход спас вам жизнь.
— Хейккиля позвал из Ярославля в Магнитогорск меня одного. Насколько мне известно, была договоренность, что никого не станет перетягивать в свой новый клуб.
«Локомотив» не желал меня отпускать. Я был обязан заключить контракт, но дали двусторонний. Подписывать категорически не хотелось. Обратился в профсоюз к Коваленко, объяснил свою позицию. Получается, Хейккиля меня спас!
— А если бы не позвал?
— Скорее всего, остался бы в Ярославле. Был бы в том самолете.
Авторы: Александр Кружков, Юрий Голышак