Миллионы в особняках США, дети и красавица-жена. Как живет Овечкин
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остается одним из самых популярных спортсменов не только России, но и мира.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остается одним из самых популярных спортсменов не только России, но и мира.
Пристальное внимание поклонников привлекают не только его спортивные успехи, но и личная жизнь. РИА Новости Спорт рассказывает о жизни Александра и его семьи.
С супругой Анастасией Шубской Овечкин сошелся не сразу. На заре карьеры хоккеисту приписывали романы с моделью Викторией Лопыревой, певицей Жанной Фриске и даже Ферги из сверхпопулярной на стыке нулевых и десятых группы Black Eyed Peas. В 2011 году Овечкин сблизился с теннисисткой Марией Кириленко. Пара объявила о помолвке в конце 2012 года, но до свадьбы дело не дошло — в 2014-м Овечкин и Кириленко разошлись.
С Шубской Овечкин познакомился еще в 2008 году. Дочь актрисы Веры Глаголевой и российского бизнесмена Кирилла Шубского встретила хоккеиста в «Русском доме» во время Олимпийских игр в Пекине.
«Тогда Саша пригласил меня на медленный танец. Мы общались и смеялись. Хорошо запомнилось, что у него не было, да и сейчас нет, высокомерия и звездной болезни. Он очень простой парень», — рассказывала Анастасия в интервью журналу Hello.
Роман между Овечкиным и Шубской начался в 2014 году. Девушка посещала актерские курсы в США и заглянула на игру «Вашингтона», где снова встретилась с будущим супругом. В марте 2015 года Овечкин публично рассказал об отношениях с Шубской, а уже в сентябре сделал ей предложение.
Пара зарегистрировала брак в 2016 году, а свадьбу Овечкин и Шубская сыграли летом 2017-го в подмосковной Барвихе. Среди приглашенных на торжество — Илья Ковальчук, Владимир Тарасенко, Денис Глушаков, Владислав Третьяк, Роман Ротенберг. Со свадьбой Овечкина по телефону лично поздравил президент России Владимир Путин.
Первый ребенок Овечкина и Шубской родился в 2018 году в США. Мальчика назвали Сергеем в честь брата Овечкина, погибшего в автокатастрофе. Второй сын, Илья, родился в 2020 году.
Большую часть года семья проводит в США, но летом Овечкин с семьей предпочитает возвращаться в Россию. Старший сын Овечкина уже пошел по стопам отца и начал играть в хоккей.
Овечкин давно один из самых высокооплачиваемых спортсменов России. В 2023 году он возглавил рейтинг Forbes среди всех игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По подсчетам издания, заработок россиянина за сезон 2023/24 составит 17,5 млн долларов.
Овечкин делит лидерство по заработкам с форвардом «Колорадо» Нэйтаном Маккинноном. В клубе американец получает больше Овечкина — 16,5 млн. Но россиянин существенную часть дохода получает от рекламных контрактов. В число брендов, с которыми сотрудничает Овечкин, входят Nike и производитель часов Hublot. Спонсорские контракты и бизнес-проекты принесут лидеру «Вашингтона» около пяти миллионов долларов.
В интервью Forbes капитан «Вашингтона» инвестирует 20% заработка в американские облигации через финансового менеджера. Также в СМИ сообщалось, что в 2018 году хоккеист вложил около десяти миллионов долларов в сеть быстрого питания Papa John’s в России.
Овечкин владеет недвижимостью и в США, и в России. С первым домом после переезда за океан у россиянина не задалось. Жизнь в пригороде Вашингтона Арлингтоне была далека от спокойной: Овечкину досаждали фанаты, а шумный район мешал ему отдыхать и восстанавливаться.
В Арлингтоне Овечкин жил до 2011 года. Россиянин приобрел жилье за 1,6 миллиона долларов. Сейчас этот дом с пятью спальнями, четырьмя ванными, сауной и баром сдается за девять тысяч долларов в месяц.
В 2011-м Овечкин сменил Арлингтон на спокойный столичный пригород. Он приобрел роскошный особняк в Маклине, который обошелся россиянину более чем в четыре миллиона долларов. Дом оформлен в стиле старинного поместья. Внутри — пять спален, две гостиные, семь ванных, библиотека, кинотеатр, бассейн и атмосфера роскоши. К дому прилегает территория площадью около половины гектара, где расположилась зона барбекю.
Для дома в России Овечкин выбрал участок в Истринском районе Подмосковья. Там расположился трехэтажный коттедж хоккеиста и родительский дом. Особняк Овечкина окружен территорией с теннисным кортом, баскетбольной площадкой, бассейном и прудом, а также садом. Форвард не раз говорил, что по окончании карьеры в США хочет вернуться в Россию, и он позаботился о комфортном будущем семьи на родине.
Не забыл Овечкин и о жилье для отдыха в Штатах. В 2010 году хоккеист приобрел апартаменты в Майами на 200 квадратных метров с шикарным видом на океан. По данным СМИ, Овечкин потратил около 1,5 миллиона долларов.
Автор: Роберт Шилькович