Миллионы в особняках США, дети и красавица-жена. Как живет Овечкин

Источник: Соцсети

Пристальное внимание поклонников привлекают не только его спортивные успехи, но и личная жизнь. РИА Новости Спорт рассказывает о жизни Александра и его семьи.

Личная жизнь

С супругой Анастасией Шубской Овечкин сошелся не сразу. На заре карьеры хоккеисту приписывали романы с моделью Викторией Лопыревой, певицей Жанной Фриске и даже Ферги из сверхпопулярной на стыке нулевых и десятых группы Black Eyed Peas. В 2011 году Овечкин сблизился с теннисисткой Марией Кириленко. Пара объявила о помолвке в конце 2012 года, но до свадьбы дело не дошло — в 2014-м Овечкин и Кириленко разошлись.

С Шубской Овечкин познакомился еще в 2008 году. Дочь актрисы Веры Глаголевой и российского бизнесмена Кирилла Шубского встретила хоккеиста в «Русском доме» во время Олимпийских игр в Пекине.

«Тогда Саша пригласил меня на медленный танец. Мы общались и смеялись. Хорошо запомнилось, что у него не было, да и сейчас нет, высокомерия и звездной болезни. Он очень простой парень», — рассказывала Анастасия в интервью журналу Hello.

Роман между Овечкиным и Шубской начался в 2014 году. Девушка посещала актерские курсы в США и заглянула на игру «Вашингтона», где снова встретилась с будущим супругом. В марте 2015 года Овечкин публично рассказал об отношениях с Шубской, а уже в сентябре сделал ей предложение.

Пара зарегистрировала брак в 2016 году, а свадьбу Овечкин и Шубская сыграли летом 2017-го в подмосковной Барвихе. Среди приглашенных на торжество — Илья Ковальчук, Владимир Тарасенко, Денис Глушаков, Владислав Третьяк, Роман Ротенберг. Со свадьбой Овечкина по телефону лично поздравил президент России Владимир Путин.

Источник: Соцсети

Дети

Первый ребенок Овечкина и Шубской родился в 2018 году в США. Мальчика назвали Сергеем в честь брата Овечкина, погибшего в автокатастрофе. Второй сын, Илья, родился в 2020 году.

Источник: Соцсети

Большую часть года семья проводит в США, но летом Овечкин с семьей предпочитает возвращаться в Россию. Старший сын Овечкина уже пошел по стопам отца и начал играть в хоккей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239532&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Состояние

Овечкин давно один из самых высокооплачиваемых спортсменов России. В 2023 году он возглавил рейтинг Forbes среди всех игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По подсчетам издания, заработок россиянина за сезон 2023/24 составит 17,5 млн долларов.

Овечкин делит лидерство по заработкам с форвардом «Колорадо» Нэйтаном Маккинноном. В клубе американец получает больше Овечкина — 16,5 млн. Но россиянин существенную часть дохода получает от рекламных контрактов. В число брендов, с которыми сотрудничает Овечкин, входят Nike и производитель часов Hublot. Спонсорские контракты и бизнес-проекты принесут лидеру «Вашингтона» около пяти миллионов долларов.

В интервью Forbes капитан «Вашингтона» инвестирует 20% заработка в американские облигации через финансового менеджера. Также в СМИ сообщалось, что в 2018 году хоккеист вложил около десяти миллионов долларов в сеть быстрого питания Papa John’s в России.

Недвижимость

Овечкин владеет недвижимостью и в США, и в России. С первым домом после переезда за океан у россиянина не задалось. Жизнь в пригороде Вашингтона Арлингтоне была далека от спокойной: Овечкину досаждали фанаты, а шумный район мешал ему отдыхать и восстанавливаться.

В Арлингтоне Овечкин жил до 2011 года. Россиянин приобрел жилье за 1,6 миллиона долларов. Сейчас этот дом с пятью спальнями, четырьмя ванными, сауной и баром сдается за девять тысяч долларов в месяц.

В 2011-м Овечкин сменил Арлингтон на спокойный столичный пригород. Он приобрел роскошный особняк в Маклине, который обошелся россиянину более чем в четыре миллиона долларов. Дом оформлен в стиле старинного поместья. Внутри — пять спален, две гостиные, семь ванных, библиотека, кинотеатр, бассейн и атмосфера роскоши. К дому прилегает территория площадью около половины гектара, где расположилась зона барбекю.

Для дома в России Овечкин выбрал участок в Истринском районе Подмосковья. Там расположился трехэтажный коттедж хоккеиста и родительский дом. Особняк Овечкина окружен территорией с теннисным кортом, баскетбольной площадкой, бассейном и прудом, а также садом. Форвард не раз говорил, что по окончании карьеры в США хочет вернуться в Россию, и он позаботился о комфортном будущем семьи на родине.

Не забыл Овечкин и о жилье для отдыха в Штатах. В 2010 году хоккеист приобрел апартаменты в Майами на 200 квадратных метров с шикарным видом на океан. По данным СМИ, Овечкин потратил около 1,5 миллиона долларов.