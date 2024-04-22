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22 апреля, источник: Чемпионат.com

Капризов: Кросби — один из моих любимых хоккеистов, но я выберу Овечкина

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов объяснил, почему между Александром Овечкиным и Сидни Кросби он выбрал капитана «Вашингтон Кэпиталз».

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Капризов: Кросби — один из моих любимых хоккеистов, но я выберу Овечкина | Источник: Чемпионат.com

«Кросби или Овечкин? Вы специально задали этот вопрос, потому что я говорил, что мне сильно нравится Кросби? (смеётся). Я выберу Саню, соотечественник, знаю хорошо лично. Но мне очень сильно нравится, как играет Кросби. Один из моих самых любимых игроков, за которым я следил и наблюдал долгое время, — сказал Капризов в выпуске на канале “Суперлига”.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Капризов провёл 75 матчей, в которых набрал 96 (46+50) очков.

Напомним, «Миннесота» завершила сезон-2023/2024, так как не попала в плей-офф НХЛ, заняв 10-е место в Западной конференции. В 82 играх команда набрала 86 очков.

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