Капризов: Кросби — один из моих любимых хоккеистов, но я выберу Овечкина

«Кросби или Овечкин? Вы специально задали этот вопрос, потому что я говорил, что мне сильно нравится Кросби? (смеётся). Я выберу Саню, соотечественник, знаю хорошо лично. Но мне очень сильно нравится, как играет Кросби. Один из моих самых любимых игроков, за которым я следил и наблюдал долгое время, — сказал Капризов в выпуске на канале “Суперлига”.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Капризов провёл 75 матчей, в которых набрал 96 (46+50) очков.