Тарасенко и Бобровский вышвырнули клуб Панарина! «Флорида» — снова в финале

Источник: Соцсети

После пятого матча серии между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз» в финале Восточной конференции, который завершился победой «пантер», «синерубашечники» оказались в критическом положении. О таких ситуациях принято говорить «без права на ошибку».

Интересно, что «Рейнджерс» с аналогичной историей уже сталкивались. 30 лет назад, когда клуб из Нью-Йорка завоевал свой последний до сих пор Кубок Стэнли, в финале Востока «синерубашечники» тоже уступали в серии после пяти игр. И по идентичному графику: проиграли первый матч, выиграли второй и третий, а затем уступили еще дважды кряду. Но в 1994-м «Рейнджерс» вместе с легендарными обещаниями от Марка Мессье о триумфе совершили камбэк с 2−3 и забрали шестую и седьмую встречи. Многие ожидали, что подопечные Питера Лавиолетта сделают шаг для повторения истории. Но нет.

«Флорида» по ходу всего противостояния была лучше «Рейнджерс». В шестом матче серии «Пантерз» не изменили себе и продолжили гнуть свою линию, не дав сопернику ни шанса. Впрочем, «синерубашечники» за возможность спастись будто бы и не цеплялись. Как и в предыдущих встречах, сегодня команда из Нью-Йорка симпатично выглядела только в дебюте, но затем вновь будто бы уснула. Не разбудила полевых игроков «Рейнджерс» и необходимость отыгрываться.

Под конец первого периода «Пантеры» открыли счет мощным и эффектным броском Сэма Беннетта. Шайба после его выстрела на высокой скорости обрела довольно необычную траекторию и вылетела из ворот, едва пересекла их линию. Игорь Шестеркин в этой ситуации ничего не мог поделать, чего не скажешь о Джейкобе Трубе и Винсенте Трочеке. Капитан «Рейнджерс» был довольно по-детски обыгран на своей синей линии, а Трочек так вальяжно возвращался в оборону, что проводил атаку «Флориды» одним взглядом, даже не попытавшись ее прервать.

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Впоследствии владения Игоря Шестеркина были атакованы еще много и много раз. И с каждым из них — все опаснее. Как и в предыдущих матчах серии, российский вратарь был единственным игроком «Рейнджерс», который действительно делал все для успеха своей команды. Да и в принципе остался единственным светлым пятном своего клуба в этом плей-офф. Шести выручал одноклубников много и ярко. Один из таких сейвов случился после эффектного броска Владимира Тарасенко. Растянувшись перед воротами, Шестеркин буквально закричал своим партнерам по команде: «Просыпайтесь!».

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Но те не услышали. И «Рейнджерс» пропустили вновь. На этот раз Владимир Тарасенко своего соотечественника переиграл и стал автором победного гола в матче и решающего — во всей серии. Даже символично, что прославленный русский форвард приговорил к провалу свою бывшую команду, за которую выступал еще год назад.

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Все шло к тому, что «Флорида» закольцует серию финала Востока шатаутами Сергея Бобровского. И легендарный русский вратарь до последнего сохранял свои владения на замке, не подпуская к ним никого. Однако под самый занавес встречи один бросок в его сторону все же достиг цели. И чей бросок! Артемий Панарин в этом плей-офф забрасывал исключительно победные шайбы, но в серии против «Пантерз» никак не мог отметиться голом. И вот отличился — в последнем матче сезона, в последней встрече со своим близким другом. Красивая история.

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Пусть и бесславная для «Рейнджерс». «Синерубашечники» на протяжении всего сезона считались одними из главных фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли, но преждевременно остановились, пройдя чуть более половины пути. Дальше идет «Флорида». «Пантерз» сыграют в финале второй раз подряд. Теперь они ждут, кто будет их соперником в главной битве года — «Даллас Старз» Евгения Дадонова или «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.