«Вашингтон» обменял вратаря Дарси Кемпера на нападающего «Лос-Анджелеса» Пьера-Люка Дюбуа | Источник: NHL.COM

В прошедшем сезоне 34-летний Кемпер провёл 33 матча, в которых одержал 13 побед с процентом отражённых бросков 89%. Всего в НХЛ на счету опытного голкипера 389 матчей, в которых вратарь одержал 178 побед с процентом отражённых бросков 91,4%.

В прошедшем сезоне 25-летний Дюбуа провёл все 82 матча в регулянром чемпионате и набрал 40 очков — забросил 16 шайб и отдал 24 результативные передачи. Всего в НХЛ на счету Дюбуа 516 матчей и 342 очка — 145 заброшенных шайб и 197 результативных передач.

В текущем сезоне «Вашингтон» вышел в плей-офф НХЛ и в первом раунде Кубка Стэнли в четырёх матчах проиграл «Рейнджерс».