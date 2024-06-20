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18:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Могильного и Дацюка назвали главными претендентами на место в Зале славы

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россияне Павел Дацюк и Александр Могильный должны стать главными претендентами на включение в Зал хоккейной славы в Торонто в ближайшее время по мнению журналистов The Athletic, сообщается на сайте издания.

Детройт
Нью-Джерси
Источник: AP 2023

Хоккейный отдел издания организовал «теневой» комитет Зала славы из 16 человек, который провел выборы по тем же правилам, что и реальная организация, — в Зал славы может быть включен кандидат, за которого проголосуют 14 из 16 членов комитета.

По итогам выборов «теневого» комитета издания Дацюк и Могильный набрали наибольшее число голосов. Также достойным включения в Зал славы был признан нынешний главный тренер «Сочи» Сергей Зубов.

Дацюку 45 лет, он двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». Со сборной России хоккеист побеждал на Олимпийских играх и чемпионате мира, став членом почетного «Тройного золотого клуба». Также вместе с петербургским СКА он становился обладателем Кубка Гагарина. Могильному 55 лет, он также является членом «Тройного золотого клуба» — завоевывал Кубок Стэнли вместе с «Нью-Джерси Девилз», а также в составе сборной СССР становился чемпионом мира и побеждал на Олимпийских играх.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборную России от соревнований из-за ситуации на Украине. Данное отстранение действует в настоящий момент.

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