Могильного и Дацюка назвали главными претендентами на место в Зале славы

Хоккейный отдел издания организовал «теневой» комитет Зала славы из 16 человек, который провел выборы по тем же правилам, что и реальная организация, — в Зал славы может быть включен кандидат, за которого проголосуют 14 из 16 членов комитета.

По итогам выборов «теневого» комитета издания Дацюк и Могильный набрали наибольшее число голосов. Также достойным включения в Зал славы был признан нынешний главный тренер «Сочи» Сергей Зубов.

Дацюку 45 лет, он двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». Со сборной России хоккеист побеждал на Олимпийских играх и чемпионате мира, став членом почетного «Тройного золотого клуба». Также вместе с петербургским СКА он становился обладателем Кубка Гагарина. Могильному 55 лет, он также является членом «Тройного золотого клуба» — завоевывал Кубок Стэнли вместе с «Нью-Джерси Девилз», а также в составе сборной СССР становился чемпионом мира и побеждал на Олимпийских играх.