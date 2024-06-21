«Коламбус» продлил контракт с российским хоккеистом Чинаховым

ТАСС, 21 июня. Клуб Национальной хоккейной лиши (НХЛ) «Коламбус» продлил контракт с российским нападающим Егором Чинаховым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Егор — выдающийся молодой игрок, который показывает стабильный прогресс на протяжении первых трех сезонов в нашей системе, — сказал генеральный менеджер “Коламбуса” Дон Уодделл. — Мы верим, что у него есть шанс стать очень хорошим игроком, и рады его дальнейшему росту в качестве хоккеиста нашей команды».