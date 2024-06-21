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19:56 (мск), источник: ТАСС

«Коламбус» продлил контракт с российским хоккеистом Чинаховым

Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2025/26. За 2 года россиянин заработает $4,2 млн.

КоламбусНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

ТАСС, 21 июня. Клуб Национальной хоккейной лиши (НХЛ) «Коламбус» продлил контракт с российским нападающим Егором Чинаховым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Егор — выдающийся молодой игрок, который показывает стабильный прогресс на протяжении первых трех сезонов в нашей системе, — сказал генеральный менеджер “Коламбуса” Дон Уодделл. — Мы верим, что у него есть шанс стать очень хорошим игроком, и рады его дальнейшему росту в качестве хоккеиста нашей команды».

Чинахову 23 года, за «Коламбус» он выступает с 2021 года. В сезоне-2023/24 форвард провел 53 матча, в которых забросил 16 голов и сделал 13 результативных передач. «Коламбус» занял последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и не вышел в плей-офф.

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