«Надеюсь, папа сверху все видит». Белорусский рекордсмен — о драфте НХЛ
Артём Левшунов, выбранный «Чикаго» под общим вторым номером, уже побил достижение Руслана Салея. Но для него всё только начинается.
Артём Левшунов, выбранный «Чикаго» под общим вторым номером, уже побил достижение Руслана Салея. Но для него всё только начинается.
Первый раунд драфта НХЛ — 2024 получился историческим для Артёма Левшунова. Впервые белорусский хоккеист был выбран под общим вторым номером — пал рекорд, установленный Русланом Салеем в 1996 году, когда «Анахайм» взял его под девятым номером. Аналогии не заканчиваются на высоком выборе — Левшунов также защитник, и эксперты сходятся во мнении, что впереди его ждёт долгая и успешная карьера.
Он заявил о себе ещё в Беларуси, игра в системе юниорских сборных в Высшей лиге — в 15 лет он в одном из матчей набрал шесть очков, включая хет-трик! Уже тогда посмотреть на него приезжали скауты из НХЛ, а минское «Динамо» зазывало к себе. Но Артём выбрал другой путь и в 16 лет отправился покорять Америку. Позапрошлый сезон он провёл в USHL за «Грин Бэй», где поразил всех своим отношением к делу, природными данными и хоккейными умениями. Он стал вторым ассистентом и шестым бомбардиром команды и вошёл в символическую сборную новичков лиги. На следующий год новый вызов — NCAA. Левшунов помог команде Мичиганского государственного университета выиграть конференцию Big Ten, был признан лучшим защитником конференции и номинирован на престижный «Хоби Бэйкер Эворд» — приз лучшему хоккеисту лиги.
«Чемпионат» созвонился с Артёмом через несколько часов после драфта и поговорил об эмоциях, пройденном пути и перспективах, которые перед ним открываются.
— Поздравляю! Первые эмоции?
— Еду на вечеринку агентства Gold Star! Эмоции хорошие, положительные. Наконец-то задрафтовали, но работа продолжается.
— С первым выбором было всё ясно ещё давно, а «Чикаго» выбирал между тобой и Иваном Демидовым. Ты с ним знаком, обсуждали это?
— С Ваней познакомились, когда он приехал в Флориду, я как раз там тоже был. Он говорил, что хотел в «Чикаго». Я тоже много раз разговаривал с «Чикаго» во время сезона. Со многими командами разговаривал, в итоге получилось так, что «Блэкхоукс» выбрали меня.
— Раз ты так много общался с «Чикаго», то уже понимал, что они на тебя нацелились на драфте?
— Не то что понимал, ко мне многие команды приезжали в течение сезона. С «Чикаго» на ужин ходил в Баффало, во Флориде — на обед. И Ваня с ними ходил на ужин. Было чувство, что «Чикаго» может меня выбрать, что они заинтересованы. Но я всё равно не знал точно, где окажусь, у них же был выбор. Так получилось, что выбрали меня.
— Попал, куда хотел?
— На самом деле, было бы хорошо попасть в любую команду. Самое главное, оказаться там, где надо. Рад, что оказался в «Чикаго»!
— Можно сказать, что драфт — это как школьный выпускной, только наоборот — впускной? Ощущение праздника?
— Немного похоже на школьный выпускной, согласен. Но всё-таки немного другое.
— Сколько СМС получил за эти часы?
— В «Инстаграме»* (Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны) уже три тысячи подписчиков прибавилось! Многие ребята писали, и из Америки тоже, с кем играл, из «Грин Бэя», скауты. На СМС уже всем ответил, а в «Инстаграме»* ещё не успел.
— На церемонии ты был с мамой, братом. Как они отреагировали?
— Все рады, конечно! Они не видели меня год, приехали мама, брат с женой. Это очень круто.
— Нельзя не спросить про папу (отец Левшунова скончался во время эпидемии ковида. — Прим. «Чемпионата»). Как думаешь, он смотрит на тебя, счастлив за тебя?
— Конечно! Он должен был тоже присутствовать здесь, на драфте, но, к сожалению, он ушёл из жизни. Надеюсь, сверху он всё видит, наблюдает за мной. Нелегко, но жизнь продолжается.
— Нервничал перед драфтом? Что вообще запомнилось из этого дня, помимо самого момента, когда тебя выбрали?
— Наверное, весь процесс до драфта. Было очень много интервью, разговоров, общения. Ну и самый запоминающийся момент, когда назвали моё имя.
— Это сделал Коннор Бедард. Он — первый номер в том году, ты — второй в этом. Можно сказать, костяк команды есть!
— Он хороший игрок, первый номер драфта. Рад, что он назвал моё имя, было приятно.
— Ты побил рекорд Руслана Салея, никогда ещё белорусского игрока не драфтовали так высоко. Что это значит для тебя?
— Конечно, это круто — побить его рекорд. Но работа продолжается, многое ещё впереди. Ко многому надо стремиться. Но это, конечно, круто для меня, очень приятно.
— Как чувствуешь себя в роли главной хоккейной надежды Беларуси?
— Хорошо! Приятно, но это только начало. Драфт драфтом, но работа только начинается. Многое ещё надо сделать.
— Забавно, что вчера ИИХФ, представляя топ-проспектов драфта из Европы, обошла стороной тебя. Как к этому относишься, видел ли ты это?
— Честно говоря, даже не следил. Стараюсь фокусироваться на себе, заниматься своим делом.
— Расскажи, что было перед драфтом, как проходили интервью? Всё стандартно, одни и те же вопросы или было что-то необычное?
— «Юта» спрашивала, какой у меня рейтинг в «Убере». Ещё был вопрос, какой у меня счёт в «Снэпчате». Но в основном были стандартные вопросы, чтобы получше меня узнать, например, чем я занимаюсь вне хоккея, что я за человек, какой я на льду.
— И какой у тебя рейтинг в «Убере»?
— В том-то и дело, что я почти не использую «Убер»! У меня на кампусе велосипед, я на нём езжу. И «Снэпчат» тоже редко использую.
— «Снэпчат», кажется, вообще чисто американская тема, у нас он особо не известен.
— Согласен. У меня есть там групповой чат команды, просто смотреть, что у нас происходит в команде, да ещё пара знакомых ребят. А так у меня «Инстаграм»*, и то там немного фотографий. Стараюсь фокусироваться на себе, заниматься своим делом.
— Тебя сравнивают с Пауэром, с Пьетранджело, твой первый тренер Сергей Римашевский — с Фетисовым. Как тебе такие сравнения и какой у тебя любимый защитник в НХЛ, на кого равнялся в детстве?
— Много защитников, на кого люблю смотреть в НХЛ — Макар, Карлссон, Далин. За всеми стараюсь наблюдать, учиться, брать что-то новое. Но при этом стараюсь оставаться собой, показывать свой стиль игры на льду. Хочу быть тем, кто я есть, и играть так, как я могу играть.
— Ты в первый год здорово выступал в USHL, в этом году был одним из лучших защитников в NCAA, кажется, переходы на новый уровень даются тебе довольно легко. За счёт чего?
— Конечно, было трудно, когда только приехал в «Грин Бэй». Язык мало знал, культуру, всё было новым. Но понимал, что надо развиваться, привыкать, стараться быть сильным на льду.
— За счёт чего это у тебя получается?
— Хочется быть лучшим, становиться сильнее. Есть огромное желание быть лучше, не стоять на месте, идти только вперёд, к новым вершинам.
— Какие у тебя главные сильные качества — необязательно хоккейные, может, характера?
— Хоккей — такой спорт, характер на льду тоже надо проявлять. Просто стараешься быть сильным на льду и везде.
— Кайл Дэвидсон сказал, что уже знает, где ты будешь играть в следующем сезоне. А ты сам знаешь?
— Интересно! Я вот сам, честно говоря, пока не знаю. В воскресенье поеду в Чикаго в обучающий лагерь, будем заниматься там в зале. Встретимся, поговорим, посмотрим, что будет дальше.
— В «Чикаго» хорошая ситуация в том плане, что всего четыре защитника основы на контрактах, есть шанс сразу попасть в состав.
— Я бы хотел выступать там как можно скорее. Только работа, только труд, и дай бог. Конечно, мечтаю поскорее быть в НХЛ.
— Расскажи про эти два года. Это же очень непросто — уехать далеко от дома в такой важный период, когда решаются твоя судьба и карьера. Как ты жил всё это время и не просто жил, но и стал вторым номером, первым защитником на драфте?
— Легко не было. Новая команда, новая культура, новый язык, новые люди. Хоккей тоже отличается от того, что было у нас в Беларуси. Но понимаешь, что у тебя есть мечта, стараешься работать, преодолевать трудности. Хочется быть наверху, становиться сильнее.
— Уже адаптировался? Тебе нравится в Америке?
— Конечно, за два года уже привык! Нравится в Америке, конечно, здесь больше возможностей. Здесь круто, не могу жаловаться (улыбается).
— Один рекорд Салея ты уже побил, теперь надо побить другой, по матчам в НХЛ?
— Да, дай бог достичь такого же. Это всё только через работу.
— Ставишь себе большие цели в НХЛ — выиграть «Норрис Трофи», например, или пока о таких вещах не думаешь?
— Да, конечно, по максимуму! Хочется достичь всего, что можно.
— «Норрис Трофи» и Кубок Стэнли каждый год?
— Может, не каждый год… Но было бы круто каждый год! Посмотрим, работаем. Это только начало.
* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны.
Елена Кузнецова