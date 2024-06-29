«Надеюсь, папа сверху все видит». Белорусский рекордсмен — о драфте НХЛ

Первое интервью с защитником Артёмом Левшуновым после драфта НХЛ, где он был выбран под вторым номером, побив рекорд Беларуси | Источник: Getty Images

Первый раунд драфта НХЛ — 2024 получился историческим для Артёма Левшунова. Впервые белорусский хоккеист был выбран под общим вторым номером — пал рекорд, установленный Русланом Салеем в 1996 году, когда «Анахайм» взял его под девятым номером. Аналогии не заканчиваются на высоком выборе — Левшунов также защитник, и эксперты сходятся во мнении, что впереди его ждёт долгая и успешная карьера.

Он заявил о себе ещё в Беларуси, игра в системе юниорских сборных в Высшей лиге — в 15 лет он в одном из матчей набрал шесть очков, включая хет-трик! Уже тогда посмотреть на него приезжали скауты из НХЛ, а минское «Динамо» зазывало к себе. Но Артём выбрал другой путь и в 16 лет отправился покорять Америку. Позапрошлый сезон он провёл в USHL за «Грин Бэй», где поразил всех своим отношением к делу, природными данными и хоккейными умениями. Он стал вторым ассистентом и шестым бомбардиром команды и вошёл в символическую сборную новичков лиги. На следующий год новый вызов — NCAA. Левшунов помог команде Мичиганского государственного университета выиграть конференцию Big Ten, был признан лучшим защитником конференции и номинирован на престижный «Хоби Бэйкер Эворд» — приз лучшему хоккеисту лиги.

«Чемпионат» созвонился с Артёмом через несколько часов после драфта и поговорил об эмоциях, пройденном пути и перспективах, которые перед ним открываются.

«Надеюсь, папа сверху всё видит, наблюдает за мной»

— Поздравляю! Первые эмоции?

— Еду на вечеринку агентства Gold Star! Эмоции хорошие, положительные. Наконец-то задрафтовали, но работа продолжается.

— С первым выбором было всё ясно ещё давно, а «Чикаго» выбирал между тобой и Иваном Демидовым. Ты с ним знаком, обсуждали это?

— С Ваней познакомились, когда он приехал в Флориду, я как раз там тоже был. Он говорил, что хотел в «Чикаго». Я тоже много раз разговаривал с «Чикаго» во время сезона. Со многими командами разговаривал, в итоге получилось так, что «Блэкхоукс» выбрали меня.

— Раз ты так много общался с «Чикаго», то уже понимал, что они на тебя нацелились на драфте?

— Не то что понимал, ко мне многие команды приезжали в течение сезона. С «Чикаго» на ужин ходил в Баффало, во Флориде — на обед. И Ваня с ними ходил на ужин. Было чувство, что «Чикаго» может меня выбрать, что они заинтересованы. Но я всё равно не знал точно, где окажусь, у них же был выбор. Так получилось, что выбрали меня.

— Попал, куда хотел?

— На самом деле, было бы хорошо попасть в любую команду. Самое главное, оказаться там, где надо. Рад, что оказался в «Чикаго»!

— Можно сказать, что драфт — это как школьный выпускной, только наоборот — впускной? Ощущение праздника?

— Немного похоже на школьный выпускной, согласен. Но всё-таки немного другое.

— Сколько СМС получил за эти часы?

— В «Инстаграме»* (Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны) уже три тысячи подписчиков прибавилось! Многие ребята писали, и из Америки тоже, с кем играл, из «Грин Бэя», скауты. На СМС уже всем ответил, а в «Инстаграме»* ещё не успел.

— На церемонии ты был с мамой, братом. Как они отреагировали?

— Все рады, конечно! Они не видели меня год, приехали мама, брат с женой. Это очень круто.

— Нельзя не спросить про папу (отец Левшунова скончался во время эпидемии ковида. — Прим. «Чемпионата»). Как думаешь, он смотрит на тебя, счастлив за тебя?

— Конечно! Он должен был тоже присутствовать здесь, на драфте, но, к сожалению, он ушёл из жизни. Надеюсь, сверху он всё видит, наблюдает за мной. Нелегко, но жизнь продолжается.

«Круто побить рекорд Салея, но многое ещё впереди, работа продолжается»

— Нервничал перед драфтом? Что вообще запомнилось из этого дня, помимо самого момента, когда тебя выбрали?

— Наверное, весь процесс до драфта. Было очень много интервью, разговоров, общения. Ну и самый запоминающийся момент, когда назвали моё имя.

— Это сделал Коннор Бедард. Он — первый номер в том году, ты — второй в этом. Можно сказать, костяк команды есть!

— Он хороший игрок, первый номер драфта. Рад, что он назвал моё имя, было приятно.

— Ты побил рекорд Руслана Салея, никогда ещё белорусского игрока не драфтовали так высоко. Что это значит для тебя?

— Конечно, это круто — побить его рекорд. Но работа продолжается, многое ещё впереди. Ко многому надо стремиться. Но это, конечно, круто для меня, очень приятно.

— Как чувствуешь себя в роли главной хоккейной надежды Беларуси?

— Хорошо! Приятно, но это только начало. Драфт драфтом, но работа только начинается. Многое ещё надо сделать.

— Забавно, что вчера ИИХФ, представляя топ-проспектов драфта из Европы, обошла стороной тебя. Как к этому относишься, видел ли ты это?

— Честно говоря, даже не следил. Стараюсь фокусироваться на себе, заниматься своим делом.

«Смотрю за Макаром, Карлссоном, Далином. Но стараюсь оставаться самим собой»

— Расскажи, что было перед драфтом, как проходили интервью? Всё стандартно, одни и те же вопросы или было что-то необычное?

— «Юта» спрашивала, какой у меня рейтинг в «Убере». Ещё был вопрос, какой у меня счёт в «Снэпчате». Но в основном были стандартные вопросы, чтобы получше меня узнать, например, чем я занимаюсь вне хоккея, что я за человек, какой я на льду.

— И какой у тебя рейтинг в «Убере»?

— В том-то и дело, что я почти не использую «Убер»! У меня на кампусе велосипед, я на нём езжу. И «Снэпчат» тоже редко использую.

— «Снэпчат», кажется, вообще чисто американская тема, у нас он особо не известен.

— Согласен. У меня есть там групповой чат команды, просто смотреть, что у нас происходит в команде, да ещё пара знакомых ребят. А так у меня «Инстаграм»*, и то там немного фотографий. Стараюсь фокусироваться на себе, заниматься своим делом.

— Тебя сравнивают с Пауэром, с Пьетранджело, твой первый тренер Сергей Римашевский — с Фетисовым. Как тебе такие сравнения и какой у тебя любимый защитник в НХЛ, на кого равнялся в детстве?

— Много защитников, на кого люблю смотреть в НХЛ — Макар, Карлссон, Далин. За всеми стараюсь наблюдать, учиться, брать что-то новое. Но при этом стараюсь оставаться собой, показывать свой стиль игры на льду. Хочу быть тем, кто я есть, и играть так, как я могу играть.

— Ты в первый год здорово выступал в USHL, в этом году был одним из лучших защитников в NCAA, кажется, переходы на новый уровень даются тебе довольно легко. За счёт чего?

— Конечно, было трудно, когда только приехал в «Грин Бэй». Язык мало знал, культуру, всё было новым. Но понимал, что надо развиваться, привыкать, стараться быть сильным на льду.

— За счёт чего это у тебя получается?

— Хочется быть лучшим, становиться сильнее. Есть огромное желание быть лучше, не стоять на месте, идти только вперёд, к новым вершинам.

— Какие у тебя главные сильные качества — необязательно хоккейные, может, характера?

— Хоккей — такой спорт, характер на льду тоже надо проявлять. Просто стараешься быть сильным на льду и везде.

«Мечтаю поскорее быть в НХЛ. Цели ставлю по максимуму, хочется достичь всего»

— Кайл Дэвидсон сказал, что уже знает, где ты будешь играть в следующем сезоне. А ты сам знаешь?

— Интересно! Я вот сам, честно говоря, пока не знаю. В воскресенье поеду в Чикаго в обучающий лагерь, будем заниматься там в зале. Встретимся, поговорим, посмотрим, что будет дальше.

— В «Чикаго» хорошая ситуация в том плане, что всего четыре защитника основы на контрактах, есть шанс сразу попасть в состав.

— Я бы хотел выступать там как можно скорее. Только работа, только труд, и дай бог. Конечно, мечтаю поскорее быть в НХЛ.

— Расскажи про эти два года. Это же очень непросто — уехать далеко от дома в такой важный период, когда решаются твоя судьба и карьера. Как ты жил всё это время и не просто жил, но и стал вторым номером, первым защитником на драфте?

— Легко не было. Новая команда, новая культура, новый язык, новые люди. Хоккей тоже отличается от того, что было у нас в Беларуси. Но понимаешь, что у тебя есть мечта, стараешься работать, преодолевать трудности. Хочется быть наверху, становиться сильнее.

— Уже адаптировался? Тебе нравится в Америке?

— Конечно, за два года уже привык! Нравится в Америке, конечно, здесь больше возможностей. Здесь круто, не могу жаловаться (улыбается).

— Один рекорд Салея ты уже побил, теперь надо побить другой, по матчам в НХЛ?

— Да, дай бог достичь такого же. Это всё только через работу.

— Ставишь себе большие цели в НХЛ — выиграть «Норрис Трофи», например, или пока о таких вещах не думаешь?

— Да, конечно, по максимуму! Хочется достичь всего, что можно.

— «Норрис Трофи» и Кубок Стэнли каждый год?

— Может, не каждый год… Но было бы круто каждый год! Посмотрим, работаем. Это только начало.

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