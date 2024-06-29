На драфте НХЛ — 2024 было выбрано 26 российских хоккеистов
На арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе завершилась церемония второго дня драфта НХЛ — 2024.
На арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе завершилась церемония второго дня драфта НХЛ — 2024.
В первом раунде задрафтованы:
Под общим пятым номером «Монрель Канадиенс» — Иван Демидов (нападающий, ХК «СКА-1946»);
№ 10, «Нью-Джерси Дэвилз», — Антон Силаев (защитник, «Торпедо»);
№ 22, «Нэшвилл Предаторз», — Егор Сурин (нападающий, «Локо»);
№ 28, «Калгари Флэймз», — Матвей Гриндин (нападающий, «Маскегон Ламберджекс»).
Второй раунд:
№ 33, «Сан-Хосе Шаркс», — Игорь Чернышов (нападающий, «Динамо» Москва);
№ 38, «Колорадо Эвеланш», — Илья Набоков (вратарь, «Металлург» Мг);
№ 49, «Нью-Джерси Дэвилз», — Михаил Егоров (вратарь, USHL);
№ 50, «Каролина Харрикейнз», — Никита Артамонов (нападающий, «Торпедо»).
Третий раунд:
№ 84, «Калгари», — Кирилл Зарубин (вратарь, «Академия Михайлова»);
№ 97, «Флорида Пантерз», — Матвей Шуравин (защитник, ЦСКА).
Четвёртый раунд:
№ 115, «Нью-Йорк Айлендерс», — Дмитрий Гамзин (вратарь, ЦСКА);
№ 124, «Каролина Харрикейнз», — Александр Сиряцкий (защитник, «Металлург»).
Пятый раунд:
№ 137, «Колорадо Эвеланш», — Иван Юнин (вратарь, «Омские Ястребы»);
№ 152, «Торонто Мэйпл Лифс», — Александр Плесовских (нападающий, «Спартак»);
№ 157, «Торонто», — Тимофей Обвинцев (вратарь, ЦСКА).
Шестой раунд:
№ 168, «Каролина», — Тимур Кол (защитник, «Омские Ястребы»);
№ 169, «Флорида», — Степан Горбунов (нападающий, «Белые медведи»);
№ 173, «Филадельфия Флайерз», — Илья Паутов (нападающий, ЦСКА);
№ 184, «Каролина», — Роман Шохрин (нападающий, «Локо»);
№ 188, «Каролина», — Фёдор Аврамов (нападающий, «Капитан»).
Седьмой раунд:
№ 194, «Сан-Хосе», — Ярослав Коростелёв (вратарь, «СКА-1946»);
№ 201, «Флорида», — Денис Габдрахманов (вратарь, «Тюменский Легион»);
№ 210, «Монреаль», — Макар Ханин (нападающий, «Динамо СПБ»);
№ 211, «Сент-Луис Блюз», — Матвей Короткий (нападающий, «СКА-1946»);
№ 217, «Колорадо», — Никита Прищепов (нападающий, «Русские Витязи»);
№ 220, «Каролина», — Андрей Крутов (нападающий, «Торпедо»).