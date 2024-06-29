Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
25.06
Флорида
Эдмонтон
22.06
Эдмонтон
Флорида
19.06
Флорида
Эдмонтон
16.06
Эдмонтон
Флорида
14.06
Эдмонтон
Флорида
11.06
Флорида
Эдмонтон
9.06
Флорида
Эдмонтон
3.06
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ. Все результаты
29 июня, источник: Чемпионат.com

На драфте НХЛ — 2024 было выбрано 26 российских хоккеистов

На арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе завершилась церемония второго дня драфта НХЛ — 2024.

НХЛ: таблица и календарь
На драфте НХЛ — 2024 было выбрано 26 российских хоккеистов | Источник: Чемпионат.com

В первом раунде задрафтованы:

Под общим пятым номером «Монрель Канадиенс» — Иван Демидов (нападающий, ХК «СКА-1946»);

№ 10, «Нью-Джерси Дэвилз», — Антон Силаев (защитник, «Торпедо»);

№ 22, «Нэшвилл Предаторз», — Егор Сурин (нападающий, «Локо»);

№ 28, «Калгари Флэймз», — Матвей Гриндин (нападающий, «Маскегон Ламберджекс»).

Второй раунд:

№ 33, «Сан-Хосе Шаркс», — Игорь Чернышов (нападающий, «Динамо» Москва);

№ 38, «Колорадо Эвеланш», — Илья Набоков (вратарь, «Металлург» Мг);

№ 49, «Нью-Джерси Дэвилз», — Михаил Егоров (вратарь, USHL);

№ 50, «Каролина Харрикейнз», — Никита Артамонов (нападающий, «Торпедо»).

Третий раунд:

№ 84, «Калгари», — Кирилл Зарубин (вратарь, «Академия Михайлова»);

№ 97, «Флорида Пантерз», — Матвей Шуравин (защитник, ЦСКА).

Четвёртый раунд:

№ 115, «Нью-Йорк Айлендерс», — Дмитрий Гамзин (вратарь, ЦСКА);

№ 124, «Каролина Харрикейнз», — Александр Сиряцкий (защитник, «Металлург»).

Пятый раунд:

№ 137, «Колорадо Эвеланш», — Иван Юнин (вратарь, «Омские Ястребы»);

№ 152, «Торонто Мэйпл Лифс», — Александр Плесовских (нападающий, «Спартак»);

№ 157, «Торонто», — Тимофей Обвинцев (вратарь, ЦСКА).

Шестой раунд:

№ 168, «Каролина», — Тимур Кол (защитник, «Омские Ястребы»);

№ 169, «Флорида», — Степан Горбунов (нападающий, «Белые медведи»);

№ 173, «Филадельфия Флайерз», — Илья Паутов (нападающий, ЦСКА);

№ 184, «Каролина», — Роман Шохрин (нападающий, «Локо»);

№ 188, «Каролина», — Фёдор Аврамов (нападающий, «Капитан»).

Седьмой раунд:

№ 194, «Сан-Хосе», — Ярослав Коростелёв (вратарь, «СКА-1946»);

№ 201, «Флорида», — Денис Габдрахманов (вратарь, «Тюменский Легион»);

№ 210, «Монреаль», — Макар Ханин (нападающий, «Динамо СПБ»);

№ 211, «Сент-Луис Блюз», — Матвей Короткий (нападающий, «СКА-1946»);

№ 217, «Колорадо», — Никита Прищепов (нападающий, «Русские Витязи»);

№ 220, «Каролина», — Андрей Крутов (нападающий, «Торпедо»).

Читайте также от «Чемпионат.com»
Фанат едва не убил Роналду, прыгнув на него с трибуны
Медведев — тёмная лошадка Уимблдона? Пока в его успех почти не верят
Грузия сотворила историю на Евро!
Судейский скандал лишил Украину плей-офф
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь