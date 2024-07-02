Задоров — в «Бостоне», Самсонов — в «Вегасе». В НХЛ открылся рынок свободных агентов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Первый день рынка свободных агентов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) преподнес ряд громких подписаний, в том числе с участием российских игроков. Правда, среди них не оказалось Владимира Тарасенко, который в этом году в составе «Флориды» выиграл второй Кубок Стэнли.

За четыре дня до открытия рынка свободных агентов в результате обмена в «Чикаго» из «Ванкувера» перешел форвард Илья Михеев. 29-летний россиянин выступал за «Ванкувер» последние два года. В 78 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона он по системе «гол+пас» набрал 31 очко (11+20), однако завершил его серией из 15 игр без голов, а в плей-офф и вовсе не набрал очков. Контракт с «Ванкувером» у Михеева действовал еще два года, канадский клуб будет выплачивать 15% зарплаты игрока.

«Ванкувер» покинул и еще один россиянин — Никита Задоров. В статусе свободного агента 29-летний защитник подписал шестилетний контракт с «Бостоном», в котором в среднем будет зарабатывать по $5 млн за сезон. Вместе с Задоровым из «Ванкувера» в «Бостон» перебрался и шведский нападающий Элиас Линдхольм, подписавший семилетнее соглашение (средняя годовая зарплата — $7,75 млн). В «Ванкувер» из «Бостона» перешел форвард Джейк Дебраск.

«“Бостон” — это одна из тех команд, которая, как я вижу, подходит Никите, — сказал ТАСС ставший в составе “Бостона” лучшим новичком НХЛ в 1998 году Сергей Самсонов. — Он играет в определенном стиле, который как раз подходит под “Бостон”: силовой, мощный, здорово катающийся. Это то, о чем клуб думал, когда подписывал Задорова. Он показывает силовой хоккей, в какой-то степени он разрушитель, здорово сыграл за “Ванкувер” в плей-офф, где-то добавил в каких-то компонентах, которых в начале сезоне у него не было. Я имею в виду, что он здорово подключался, набирал очки. Думаю, что это в “Бостоне” все заметили, и Никита выходит на следующий этап».

«Бостон» теперь должен смотреться намного солиднее и с Задоровым, и с новым центральным нападающим Линдхольмом. Подписания двух классных игроков здорово добавили глубины команде, которая потеряла несколько игроков перед прошлым сезоном. По стилю та же «Флорида» немного напоминает «Бостон», и команда посчитала необходимым добавить именно таких игроков, поскольку ей в следующем году придется бороться именно с «Флоридой». Чисто по стилю эти игроки могут добавить в игре команды, учитывая, что Линдхольм — двусторонний центральный, в какой-то степени напоминает Патриса Бержерона. В чем-то это и есть перезагрузка команды, которая подстраивается под игроков", — добавил он.

В общении с журналистами Задоров попросил не называть его Big Z, как это делали в других командах, в знак уважения к выступавшему в «Бостоне» на протяжении 14 лет обладателю Кубка Стэнли словаку Здено Харе.

Гурьянов все ближе к возвращению в Россию

Задоров стал 17-м игроком из России в истории «Бостона». Ранее за клуб выступали вратарь Антон Худобин, защитники Денис Червяков, Сергей Гончар, Алексей Касатонов, Евгений Шалдыбин, Михаил Татаринов, Дмитрий Орлов, нападающие Станислав Чистов, Александр Хохлачев, Андрей Коваленко, Дмитрий Квартальнов, Андрей Назаров, Самсонов, Алексей Жамнов и Сергей Зиновьев. В прошлом сезоне четыре матча за «Бостон» провел нападающий Георгий Меркулов.

«Знаю, что у Меркулова получился хороший сезон в Американской хоккейной лиге, он провел за “Бостон” несколько матчей, — сказал Самсонов. — Другое дело, когда ты попадаешь в такую команду, как “Бостон”, нацеленную на определенные задачи, тебе мало дадут времени на раскачку. Если ты сразу не играешь определенную роль и не помогаешь команде, то зачастую в эти чемпионские команды тяжело пробиться. Потому что каждое набранное очко важно, и тренеру тяжело дать кому-то раскатиться 10−15 игр и заработать себе место в составе».

Новый контракт с «Флоридой» подписал обладатель Кубка Стэнли Дмитрий Куликов. 33-летний защитник сыграл не последнюю роль в победе команды в плей-офф, выполняя роль разрушителя в паре с более атакующим шведом Оливером Экманом-Ларссоном. В седьмом матче финальной серии с «Эдмонтоном» Куликов отдал голевую передачу в эпизоде с победной шайбой «Флориды». Россиянин подписал четырехлетний контракт со средней годовой зарплатой $1,15 млн. Экман-Ларссон же покинул «Флориду», подписав контракт с «Торонто».

Защитник Илья Любушкин и вратарь Илья Самсонов сменили «Торонто» на «Даллас» и «Вегас» соответственно. Первый заключил трехлетний контракт (средняя годовая зарплата — $1,25 млн), второй подписал однолетнее соглашение на сумму $1,8 млн. Новый контракт с «Вегасом» заключил нападающий Павел Дорофеев, соглашение рассчитано на два года с зарплатой $1,83 млн за сезон. Форвард Яков Тренин, проведший около 10 лет в системе «Нэшвилла», подписал контракт с «Миннесотой», за которую выступают его соотечественники Кирилл Капризов и Марат Хуснутдинов. По условиям четырехлетнего контракта Тренин будет зарабатывать в среднем за сезон $3,5 млн.

Среди российских игроков, вышедших на рынок свободных агентов, без контрактов пока остаются нападающие Тарасенко, Денис Гурьянов, Александр Барабанов, защитник Николай Кныжов. 32-летний Тарасенко, забросивший в финальной серии с «Эдмонтоном» две шайбы, вновь не торопится с решением, где продолжить карьеру. В прошлом году об однолетнем контракта Тарасенко с «Оттавой» было объявлено только в конце июля. О Гурьянове, который в течение сезона был обменян из «Нэшвилла» в «Филадельфию», сообщалось, что он решил вернуться в Россию, где его ждет владеющий на него правами в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) ЦСКА. Барабанов же рассчитывает продолжить карьеру в НХЛ.

«Мичков имеет все возможности адаптироваться к НХЛ»

В статусе неограниченно свободных агентов пока находятся защитник Егор Замула («Филадельфия») и Кирилл Марченко («Коламбус»), которым уже были сделаны квалификационные предложения. Одноклубник Марченко форвард Егор Чинахов еще до 1 июля подписал новый двухлетний контракт с клубом.

Трехлетний контракт новичка с «Филадельфией» подписал нападающий Матвей Мичков. Еще до открытия рынка свободных агентов СКА, владеющий правами на игрока в КХЛ, объявил, что отпускает 19-летнего Мичкова в НХЛ. Форвард был выбран на драфте «Филадельфией» в прошлом году под седьмым номером.

«Вопрос в том, адаптируется ли Мичков к системе игры главного тренера “Филадельфии” Джона Тортореллы, поднимается довольно часто, — сказал Самсонов. — Торторелла тренировал очень классных игроков, которые были также индивидуально сильными, он нашел к ним ключи, так что я не вижу особых проблем. За Матвеем будет интересно следить, он очень импонирует мне как игрок, я смотрел его игры за “Сочи”, он силен индивидуально. Думаю, к нему как раз и подстроят игроков, чтобы полностью раскрыть его талант и немного помочь с тем, чтобы зайти в лигу сразу».

«Как он играет, читает игру, двигается, как уходит от борьбы, играет один в один, из углов — у него есть все возможности адаптироваться к игре в Северной Америке. Думаю, “Филадельфия” проведет огромную работу, чтобы обеспечить Матвею комфортные условия», — добавил он.

Усиление «Нэшвилла»

Главным действующим лицом первого дня рынка свободных агентов стал «Нэшвилл». Клуб из штата Теннесси подписал соглашения с обладателями Кубка Стэнли Джонатаном Маршессо (прошлый клуб — «Вегас») и Стивеном Стэмкосом («Тампа»). Двукратный победитель плей-офф НХЛ Стэмкос, выступавший за «Тампу» с 2008 года, заключил четырехлетнее соглашение со средней годовой зарплатой $8 млн. Клуб пытался удержать своего капитана, обменяв самого дорогого защитника команды Михаила Сергачева в «Юту», однако канадец предпочел сменить обстановку. Маршессо, признанный самым ценным игроком плей-офф НХЛ 2023 года, заключил пятилетний контракт с «Нэшвиллом» со средней годовой зарплатой $5,5 млн. Также клуб подписал семилетний контракт (годовая зарплата — $7 млн) с защитником Брэди Шеем, выступавшим за «Каролину», и заключил новое восьмилетнее соглашение (годовая зарплата — $7,74 млн) с голкипером Юусе Саросом.

«Согласен, что “Нэшвилл” качественно укрепился, — сказал Самсонов. — Клуб стал более ветеранской командой в хорошем смысле слова, с огромным опытом, добавили Стэмкоса и Маршессо. Я думаю, некоторые команды определенными движениями дают понять, что их составы могут бороться за победу в плей-офф. И “Нэшвилл” одна из команд, которая сейчас это делает».

«Монреаль» подписал новый восьмилетний контракт с 20-летним словаком Юраем Слафковским на общую сумму $60,8 млн, несмотря на то, что первый номер драфта 2022 года в своем лучшем из двух сезонов набрал всего 50 очков. Новый однолетний контракт с «Эдмонтоном» подписал Кори Перри, который пять раз играл в финалах Кубка Стэнли с разными командами и четыре раза в них проигрывал.