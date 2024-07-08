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13:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Феноменальная работа». Карбери высоко оценил приобретения «Вашингтона» в межсезонье

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высоко оценил приобретения клуба в межсезонье.

Вашингтон
«Феноменальная работа». Карбери высоко оценил приобретения «Вашингтона» в межсезонье | Источник: Getty Images

Состав команды пополнили Пьер-Люк Дюбуа, Эндрю Манджапане, Логан Томпсон и Джейкоб Чикран.

«Наш менеджмент проделал феноменальную работу. Всё, что мы хотим как тренеры, — это иметь чёткий план и направление, в котором мы идём, и в конечном итоге попытаться сделать всё возможное, чтобы улучшить состав. И мне кажется, что именно это они и сделали. Так что я думаю, что они изо всех сил стараются найти творческие способы улучшить наш состав.

К некоторым вещам нужно подходить творчески. Так что теперь мы, тренеры, должны убедиться, что мы все идём на одной волне. С самого первого дня мы чётко понимаем, как мы хотим играть и как выглядит наша идентичность. И именно над этим нам предстоит работать», — цитирует Карбери RMNB.

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