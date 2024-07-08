«Феноменальная работа». Карбери высоко оценил приобретения «Вашингтона» в межсезонье

«Наш менеджмент проделал феноменальную работу. Всё, что мы хотим как тренеры, — это иметь чёткий план и направление, в котором мы идём, и в конечном итоге попытаться сделать всё возможное, чтобы улучшить состав. И мне кажется, что именно это они и сделали. Так что я думаю, что они изо всех сил стараются найти творческие способы улучшить наш состав.



К некоторым вещам нужно подходить творчески. Так что теперь мы, тренеры, должны убедиться, что мы все идём на одной волне. С самого первого дня мы чётко понимаем, как мы хотим играть и как выглядит наша идентичность. И именно над этим нам предстоит работать», — цитирует Карбери RMNB.