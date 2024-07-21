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00:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергачёв объяснил, почему хотел продать дом в Тампе ещё до обмена

Российский хоккеист, защитник «Юты», Михаил Сергачёв объяснил, что продажа дома в Тампе связана с тем, что дом оказался слишком большим для семьи из трёх человек.

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— А ведь вы только обустроили дом мечты в Тампе. Что же с ним делать теперь?

 — Вообще, мы дом выставили на продажу еще до обмена.

— Почему?

 — Потому что слишком большой для нас. Мы поняли, что нам троим такой дом не нужен, — приводит слова Сергачёва «Матч ТВ».

Сергачёв купил этот дом за $ 9 млн менее года назад. Тогда он был игроком «Тампы-Бэй». Дом был достроен в конце 2023 года. В нём шесть спальных комнат, пять ванных комнат. Во дворе есть бассейн, на нижнем этаже гараж, вмещающий в себя десять автомобилей.

Известно, что на продажу хоккеист и его семья выставили дом за $10,9 млн.

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