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00:20 (мск), источник: Чемпионат.com

В США рекомендуют НХЛ внедрить новое правило из МХЛ

Новое правило, начинающее действовать с сезона-2024/2025 в МХЛ, может помочь НХЛ решить многие вопросы во время игры в овертайме. Об этом сообщает YardBarker.

В США рекомендуют НХЛ внедрить новое правило из МХЛ | Источник: Getty Images

В НХЛ одна из главных задач овертайма — удержать контроль над шайбой, однако это делать проще, когда есть большое количество свободного льда и вместо того, чтобы атаковать, команда играет в защиту, не делая попыток атаковать. По мнению издания, если с помощью этого правила в МХЛ удастся решить проблему, то НХЛ необходимо рассмотреть его пристальнее.

Напомним, новое правило, которое будет действовать в МХЛ со следующего сезона, запрещает игрокам, владеющим шайбой, пересекать красную линию к своей половине льда во время овертайма. Первое нарушение влечёт за собой вбрасывание в зоне защиты нарушителя, за каждым последующим нарушением следует малый штраф.

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