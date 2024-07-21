В США рекомендуют НХЛ внедрить новое правило из МХЛ

В НХЛ одна из главных задач овертайма — удержать контроль над шайбой, однако это делать проще, когда есть большое количество свободного льда и вместо того, чтобы атаковать, команда играет в защиту, не делая попыток атаковать. По мнению издания, если с помощью этого правила в МХЛ удастся решить проблему, то НХЛ необходимо рассмотреть его пристальнее.