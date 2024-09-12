«Торонто» подписал контракт с защитником Яни Хаканпяя

Это была вторая попытка «Торонто Мэйпл Лифс» подписать 32-летнего защитника. 1 июля сообщалось, что «Торонто» подписал двухлетний контракт с Хаканпяя с кэпхитом $ 1,5 млн. Однако контракт так и не был официально зарегистрирован в НХЛ. Предполагаемым препятствием для заключения этой сделки было здоровье финского защитника.