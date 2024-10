Зачем НХЛ нужны вынесенные матчи за пределами Америки? Дело не в популярности хоккея, а в деньгах

Чтобы европейским зрителям и бродкастерам было удобнее, в 2018-м лига запустила специальный ТВ-слот — NHL European game of the week. Сейчас он называется NHL Saturday and NHL Sunday. Это специально выделенные матчи в выходные, которые показываются в удобное время — в 19−21 вечера по центральноевропейскому времени.