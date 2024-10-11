Зачем НХЛ нужны вынесенные матчи за пределами Америки? Дело не в популярности хоккея, а в деньгах

На протяжении десятилетий никто не думал о работе на иностранных рынках. Однако бродкастеры и зрители были заинтересованы в матчах с европейскими командами. В отличие от НБА или тем более НФЛ в Европе у НХЛ были конкуренты. Тогда начались суперсерии между командами из СССР и Северной Америки. Но если сборная Канады приезжала в Союз, то клубы долгое время играли лишь у себя за океаном. Лишь в 1979-м и 1980-м клубы заехали на турне в Швецию.