Кучеров оформил хет-трик в первом матче «Тампы» в сезоне НХЛ

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. «Тампа» обыграла «Каролину» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Брейден Пойнт (23-я минута) и Никита Кучеров (52, 58, 60). У хозяев отличился Джордан Стаал (15).
Кучеров, отметившийся также результативной передачей, признан первой звездой матча. Хет-трик в матче с «Каролиной» стал шестым в карьере для Кучерова в матчах НХЛ. Россиянин вышел на третье место по результативным действиям за «Тампу», на его счету 877 очков (323 гол + 554 передачи) в 726 играх. Больше очков в истории «Тампы» набирали только Мартен Сан-Луи (953) и Стивен Стэмкос (1 137). Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков из 21.
Для «Тампы» и «Каролины» эта игра стала первой в новом сезоне. 13 октября команды должны были вновь сыграть друг с другом в Тампе, однако встреча была перенесена из-за урагана «Милтон». Новая дата матча будет объявлена позднее. В следующей игре «Тампа» 16 октября дома должна принять «Ванкувер», о переносе встречи пока не сообщалось, «Каролина» в этот же день на своем льду сыграет с «Нью-Джерси».
В другом матче дня «Виннипег» дома победил «Чикаго» (2:1).