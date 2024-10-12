Кучеров оформил хет-трик в первом матче «Тампы» в сезоне НХЛ

Для «Тампы» и «Каролины» эта игра стала первой в новом сезоне. 13 октября команды должны были вновь сыграть друг с другом в Тампе, однако встреча была перенесена из-за урагана «Милтон». Новая дата матча будет объявлена позднее. В следующей игре «Тампа» 16 октября дома должна принять «Ванкувер», о переносе встречи пока не сообщалось, «Каролина» в этот же день на своем льду сыграет с «Нью-Джерси».