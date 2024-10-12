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Кучеров оформил хет-трик в первом матче «Тампы» в сезоне НХЛ

Российский форвард также отметился голевой передачей.

Источник: Grant Halverson/Getty Images

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. «Тампа» обыграла «Каролину» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брейден Пойнт (23-я минута) и Никита Кучеров (52, 58, 60). У хозяев отличился Джордан Стаал (15).

Кучеров, отметившийся также результативной передачей, признан первой звездой матча. Хет-трик в матче с «Каролиной» стал шестым в карьере для Кучерова в матчах НХЛ. Россиянин вышел на третье место по результативным действиям за «Тампу», на его счету 877 очков (323 гол + 554 передачи) в 726 играх. Больше очков в истории «Тампы» набирали только Мартен Сан-Луи (953) и Стивен Стэмкос (1 137). Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков из 21.

Для «Тампы» и «Каролины» эта игра стала первой в новом сезоне. 13 октября команды должны были вновь сыграть друг с другом в Тампе, однако встреча была перенесена из-за урагана «Милтон». Новая дата матча будет объявлена позднее. В следующей игре «Тампа» 16 октября дома должна принять «Ванкувер», о переносе встречи пока не сообщалось, «Каролина» в этот же день на своем льду сыграет с «Нью-Джерси».

В другом матче дня «Виннипег» дома победил «Чикаго» (2:1).

Каролина
1:4
1:0, 0:1, 0:3
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
12.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
PNC Arena, 18817 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Джон Купер
Вратари
Фредерик Андерсен
(Фредерик Андерсен, Фредерик Андерсен, Фредерик Андерсен, Фредерик Андерсен)
Андрей Василевский
1-й период
05:04
Шейн Гостисбеер
07:13
Брэндон Хагель
14:32
Джордан Стаал
(Вильям Каррье)
2-й период
22:21
Шон Уокер
22:33
Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров, Виктор Хедман)
32:48
Райан Макдона
32:53
Сет Джарвис
36:51
Митчелл Чаффи
39:09
Брент Бернс
3-й период
43:23
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
44:57
Себастьян Ахо
51:00
Дмитрий Орлов
51:06
Никита Кучеров
(Виктор Хедман, Ник Пол)
57:53
Никита Кучеров
(Джейк Гюнцель, Эрик Чернак)
59:44
Никита Кучеров
(Джейк Гюнцель, Виктор Хедман)
Лучшие игроки матча
Статистика
12
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
6
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина
Тампа-Бэй
НХЛ: таблица и календарь