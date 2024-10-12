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Кучеров опередил Ковальчука по очкам в НХЛ и занял седьмое место среди россиян

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил три шайбы и отметился голевой передачей в матче против «Каролины Харрикейнз».

Он превзошел Илью Ковальчука по набранным в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) очкам. Россиянин также вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров «Тампы» в истории.

Матч против «Каролины» завершился со счетом 4:1. Кучеров, набрав четыре очка, довел общее число баллов в НХЛ до 877 (323 гола и 554 передачи в 726 играх). У Ковальчука — 876 очков в 916 матчах. Кучеров вышел на седьмое место среди российских хоккеистов по этому показателю. Шестую строчку занимает Павел Дацюк (918).

Никита Кучеров опередил канадца Венсана Лекавалье в статистике «Тампы» по набранным очкам и занял чистое третье место. Канадский хоккеист набрал 874 очка за 1037 матчей.

Никите Кучерову 31 год. Он дебютировал в НХЛ в сезоне 2013/14 годов. Всю карьеру в лиге он провел в «Тампе».

Каролина
1:4
1:0, 0:1, 0:3
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
12.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
PNC Arena, 18817 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Джон Купер
Вратари
Фредерик Андерсен
(Фредерик Андерсен, Фредерик Андерсен, Фредерик Андерсен, Фредерик Андерсен)
Андрей Василевский
1-й период
05:04
Шейн Гостисбеер
07:13
Брэндон Хагель
14:32
Джордан Стаал
(Вильям Каррье)
2-й период
22:21
Шон Уокер
22:33
Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров, Виктор Хедман)
32:48
Райан Макдона
32:53
Сет Джарвис
36:51
Митчелл Чаффи
39:09
Брент Бернс
3-й период
43:23
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
44:57
Себастьян Ахо
51:00
Дмитрий Орлов
51:06
Никита Кучеров
(Виктор Хедман, Ник Пол)
57:53
Никита Кучеров
(Джейк Гюнцель, Эрик Чернак)
59:44
Никита Кучеров
(Джейк Гюнцель, Виктор Хедман)
Лучшие игроки матча
Статистика
12
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
6
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина
Тампа-Бэй
НХЛ: таблица и календарь