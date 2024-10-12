Кучеров опередил Ковальчука по очкам в НХЛ и занял седьмое место среди россиян

Он превзошел Илью Ковальчука по набранным в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) очкам. Россиянин также вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров «Тампы» в истории.
Матч против «Каролины» завершился со счетом 4:1. Кучеров, набрав четыре очка, довел общее число баллов в НХЛ до 877 (323 гола и 554 передачи в 726 играх). У Ковальчука — 876 очков в 916 матчах. Кучеров вышел на седьмое место среди российских хоккеистов по этому показателю. Шестую строчку занимает Павел Дацюк (918).
Никита Кучеров опередил канадца Венсана Лекавалье в статистике «Тампы» по набранным очкам и занял чистое третье место. Канадский хоккеист набрал 874 очка за 1037 матчей.
Никите Кучерову 31 год. Он дебютировал в НХЛ в сезоне 2013/14 годов. Всю карьеру в лиге он провел в «Тампе».