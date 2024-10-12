Кучеров опередил Ковальчука по очкам в НХЛ и занял седьмое место среди россиян

Матч против «Каролины» завершился со счетом 4:1. Кучеров, набрав четыре очка, довел общее число баллов в НХЛ до 877 (323 гола и 554 передачи в 726 играх). У Ковальчука — 876 очков в 916 матчах. Кучеров вышел на седьмое место среди российских хоккеистов по этому показателю. Шестую строчку занимает Павел Дацюк (918).