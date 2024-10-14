«Оттава» со счетом 8:7 обыграла «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Джейк Сандерсон (11-я минута), Зак Макивен (31, 38), Дрейк Батерсон (36), Тома Шабо (36), Клод Жиру (46) и Джош Норрис (50, 61). У «Лос-Анджелеса» отличились Кевин Фиала (9, 37), Тревор Льюис (10), Адриан Кемпе (26), Алекс Лаферрье (32, 44) и Таннер Жанно (55). Российские защитники Артем Зуб («Оттава») и Владислав Гавриков («Лос-Анджелес») не отметились результативными действиями.
Обе команды после трех матчей набрали по четыре очка. В следующем матче «Оттава» в ночь на 18 октября по московскому времени примет «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес» в ночь на 17 октября на выезде сыграет с «Торонто».
В другом матче игрового дня «Нью-Джерси» дома со счетом 3:0 обыграл «Юту», которая потерпела первое поражение в истории франшизы. «Юта» провела четвертый матч в НХЛ, ранее команда носила название «Аризона» и базировалась в городе Темпе. О переезде клуба в Солт-Лейк-Сити было объявлено в апреле.