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«Оттава» со счетом 8:7 обыграла «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

ОТТАВА, 14 октября. /ТАСС/. «Оттава» дома со счетом 8:7 в овертайме обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2024

В составе победителей шайбы забросили Джейк Сандерсон (11-я минута), Зак Макивен (31, 38), Дрейк Батерсон (36), Тома Шабо (36), Клод Жиру (46) и Джош Норрис (50, 61). У «Лос-Анджелеса» отличились Кевин Фиала (9, 37), Тревор Льюис (10), Адриан Кемпе (26), Алекс Лаферрье (32, 44) и Таннер Жанно (55). Российские защитники Артем Зуб («Оттава») и Владислав Гавриков («Лос-Анджелес») не отметились результативными действиями.

Обе команды после трех матчей набрали по четыре очка. В следующем матче «Оттава» в ночь на 18 октября по московскому времени примет «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес» в ночь на 17 октября на выезде сыграет с «Торонто».

В другом матче игрового дня «Нью-Джерси» дома со счетом 3:0 обыграл «Юту», которая потерпела первое поражение в истории франшизы. «Юта» провела четвертый матч в НХЛ, ранее команда носила название «Аризона» и базировалась в городе Темпе. О переезде клуба в Солт-Лейк-Сити было объявлено в апреле.

Оттава
8:7
1:2, 4:3, 2:2
ОТ
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
14.10.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 16788 зрителей
Главные тренеры
Трэвис Грин
Джим Хиллер
Вратари
Антон Форсберг
(Мадс Сегорд)
Дарси Кемпер
1-й период
06:48
Зак Макьюэн
06:48
Зак Макьюэн
06:48
Таннер Жанно
08:12
Кевин Фиала
(Бренд Кларк, Анже Копитар)
09:07
Тревор Льюис
(Александр Тюркотт, Майки Андерсон)
09:51
Кевин Фиала
10:25
Джейк Сандерсон
(Тим Штюцле, Брэди Ткачак)
13:12
Уоррен Фогеле
18:14
Зак Макьюэн
2-й период
24:19
Шейн Пинто
25:31
Адриан Кемпе
(Бренд Кларк, Анже Копитар)
30:26
Зак Макьюэн
(Ник Дженсен)
31:16
Алекс Лафферье
(Адриан Кемпе, Кайл Берроуз)
32:01
Дрейк Батерсон
32:01
Таннер Жанно
35:08
Кайл Берроуз
35:13
Дрейк Батерсон
(Джош Норрис, Джейк Сандерсон)
35:32
Тома Шабо
(Тим Штюцле)
35:59
Брэди Ткачак
36:25
Кевин Фиала
(Бренд Кларк, Анже Копитар)
37:52
Зак Макьюэн
(Адам Годетт)
3-й период
43:38
Алекс Лафферье
44:00
Бренд Кларк
45:25
Клод Жиру
(Тома Шабо, Шейн Пинто)
45:25
Командный штраф
48:28
Майки Андерсон
49:18
Джош Норрис
(Дрейк Батерсон, Брэди Ткачак)
54:26
Таннер Жанно
57:02
Джош Норрис
Овертайм
60:56
Джош Норрис
(Тим Штюцле, Дрейк Батерсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
17
Штрафное время
19
6
Игра в большинстве
5
4
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Оттава
Лос-Анджелес
Юта
Нью-Джерси
НХЛ: таблица и календарь