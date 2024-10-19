Форвард «Виннипега» Наместников набрал четыре очка в матче НХЛ с «Сан-Хосе»

ОТТАВА, 19 октября. /ТАСС/. «Виннипег» разгромил «Сан-Хосе» со счетом 8:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Джош Моррисси (2-я минута), Николай Элерс (10, 14), Нил Пионк (19), Кайл Коннор (22), Коул Перфеттти (50, 53), Владислав Наместников (60), у гостей отличились Тайлер Тоффоли (12), Люк Кунин (31), Фабиан Зеттерлунд (51).
Российский нападающий «Виннипега» Наместников также отдал три голевые передачи, это его первые результативные действия в сезоне. Форвард преодолел отметку в 300 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал 44-м россиянином, которому удалось достичь этой планки. В активе Наместникова 302 очка (127 шайб + 175 передач) в 712 матчах.
«Виннипег» идет без поражений на старте сезона, набрав восемь очков в четырех играх, и возглавляет Центральный дивизион. «Сан-Хосе» занимает последнее место в Тихоокеанском дивизионе, в пяти играх набрав два очка. В следующем матче «Виннипег» 20 октября примет «Питтсбург», «Сан-Хосе» в этот же день дома сыграет с «Колорадо».
Форвард «Каролины» Андрей Свечников и его одноклубник защитник Дмитрий Орлов отдали по голевой передаче в выездном матче с «Питтсбургом» (4:1). Нападающие хозяев Сидни Кросби и Евгений Малкин не нанесли ни одного броска. Форвард «Колорадо» Николай Коваленко набрал первое очко в НХЛ, отдав передачу в домашнем матче с «Анахаймом» (4:3 ОТ), голкипер хозяев Александр Георгиев отразил 17 бросков из 20. «Колорадо» одержал первую победу в сезоне.