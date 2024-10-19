Форвард «Виннипега» Наместников набрал четыре очка в матче НХЛ с «Сан-Хосе»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников и его одноклубник защитник Дмитрий Орлов отдали по голевой передаче в выездном матче с «Питтсбургом» (4:1). Нападающие хозяев Сидни Кросби и Евгений Малкин не нанесли ни одного броска. Форвард «Колорадо» Николай Коваленко набрал первое очко в НХЛ, отдав передачу в домашнем матче с «Анахаймом» (4:3 ОТ), голкипер хозяев Александр Георгиев отразил 17 бросков из 20. «Колорадо» одержал первую победу в сезоне.