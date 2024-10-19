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Форвард «Виннипега» Наместников набрал четыре очка в матче НХЛ с «Сан-Хосе»

Встреча завершилась победой канадского клуба со счетом 8:3.

Источник: AP 2024

ОТТАВА, 19 октября. /ТАСС/. «Виннипег» разгромил «Сан-Хосе» со счетом 8:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Джош Моррисси (2-я минута), Николай Элерс (10, 14), Нил Пионк (19), Кайл Коннор (22), Коул Перфеттти (50, 53), Владислав Наместников (60), у гостей отличились Тайлер Тоффоли (12), Люк Кунин (31), Фабиан Зеттерлунд (51).

Российский нападающий «Виннипега» Наместников также отдал три голевые передачи, это его первые результативные действия в сезоне. Форвард преодолел отметку в 300 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал 44-м россиянином, которому удалось достичь этой планки. В активе Наместникова 302 очка (127 шайб + 175 передач) в 712 матчах.

«Виннипег» идет без поражений на старте сезона, набрав восемь очков в четырех играх, и возглавляет Центральный дивизион. «Сан-Хосе» занимает последнее место в Тихоокеанском дивизионе, в пяти играх набрав два очка. В следующем матче «Виннипег» 20 октября примет «Питтсбург», «Сан-Хосе» в этот же день дома сыграет с «Колорадо».

Форвард «Каролины» Андрей Свечников и его одноклубник защитник Дмитрий Орлов отдали по голевой передаче в выездном матче с «Питтсбургом» (4:1). Нападающие хозяев Сидни Кросби и Евгений Малкин не нанесли ни одного броска. Форвард «Колорадо» Николай Коваленко набрал первое очко в НХЛ, отдав передачу в домашнем матче с «Анахаймом» (4:3 ОТ), голкипер хозяев Александр Георгиев отразил 17 бросков из 20. «Колорадо» одержал первую победу в сезоне.

Виннипег
8:3
4:1, 1:1, 3:1
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
19.10.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 13422 зрителя
Главные тренеры
Скотт Арниел
Райан Варсофски
Вратари
Коннор Хеллибак
(Коннор Хеллибак, Коннор Хеллибак)
Маккензи Блэквуд
(Витек Ванечек)
1-й период
01:59
Джош Моррисси
(Николай Элерс, Колин Миллер)
07:38
Александр Веннберг
08:24
Ян Рутта
09:25
Николай Элерс
(Габриэль Виларди, Марк Шайфли)
10:13
Нино Нидеррайтер
11:43
Тайлер Тоффоли
(Джейк Уолман, Микаэль Гранлунд)
13:31
Николай Элерс
(Коул Перфетти)
16:58
Командный штраф
18:48
Нил Пионк
(Владислав Наместников, Алекс Иафалло)
2-й период
21:46
Кайл Коннор
(Габриэль Виларди, Нил Пионк)
30:28
Люк Канин
(Коди Сиси, Карл Грундстрем)
31:19
Микаэль Гранлунд
35:33
Джош Моррисси
37:25
Люк Канин
3-й период
48:01
Джейк Уолман
49:50
Коул Перфетти
(Алекс Иафалло, Владислав Наместников)
50:09
Фабиан Зеттерлунд
(Тайлер Тоффоли, Микаэль Гранлунд)
51:10
Мэттью Беннинг
52:55
Коул Перфетти
(Владислав Наместников, Нил Пионк)
59:27
Владислав Наместников
(Коул Перфетти, Нил Пионк)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
14
7
Игра в большинстве
2
4
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Виннипег
Сан-Хосе
НХЛ: таблица и календарь