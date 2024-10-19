Гол Кучерова не спас «Тампу» от первого поражения в сезоне

Встреча в Оттаве завершилась со счетом 5:4 (2:0, 2:3, 1:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Дрейк Батерсон (2-я и 34-я минуты), Джош Норрис (14), Брэди Ткачук (39) и Ноа Грегор (47). В составе «Лайтнинг» отличились Никита Кучеров (22), Ник Пол (31), Джейк Генцел (39) и Митчелл Чаффи (49).
Кучеров, также отметившийся голевой передачей, отличился в четвертом матче подряд. Всего на счету 31-летнего россиянина в четырех матчах с начала сезона семь шайб. С сезона-1983/84 больше за такой отрезок забросили лишь Патрик Марло, Марк Пэрриш и Александр Овечкин (по 8).
«Тампа» потерпела первое поражение в сезоне и с 6 очками в 4 матчах занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, где «Оттава», набрав 6 очков после 5 встреч, идет пятой.