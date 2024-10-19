Гол Кучерова не спас «Тампу» от первого поражения в сезоне

Кучеров, также отметившийся голевой передачей, отличился в четвертом матче подряд. Всего на счету 31-летнего россиянина в четырех матчах с начала сезона семь шайб. С сезона-1983/84 больше за такой отрезок забросили лишь Патрик Марло, Марк Пэрриш и Александр Овечкин (по 8).