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Гол Кучерова не спас «Тампу» от первого поражения в сезоне

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. «Оттава Сенаторз» победила клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Оттаве завершилась со счетом 5:4 (2:0, 2:3, 1:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Дрейк Батерсон (2-я и 34-я минуты), Джош Норрис (14), Брэди Ткачук (39) и Ноа Грегор (47). В составе «Лайтнинг» отличились Никита Кучеров (22), Ник Пол (31), Джейк Генцел (39) и Митчелл Чаффи (49).

Кучеров, также отметившийся голевой передачей, отличился в четвертом матче подряд. Всего на счету 31-летнего россиянина в четырех матчах с начала сезона семь шайб. С сезона-1983/84 больше за такой отрезок забросили лишь Патрик Марло, Марк Пэрриш и Александр Овечкин (по 8).

«Тампа» потерпела первое поражение в сезоне и с 6 очками в 4 матчах занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, где «Оттава», набрав 6 очков после 5 встреч, идет пятой.

Оттава
5:4
2:0, 2:3, 1:1
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
19.10.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 16188 зрителей
Главные тренеры
Трэвис Грин
Джон Купер
Вратари
Антон Форсберг
Андрей Василевский
1-й период
00:30
Энтони Чирелли
01:09
Янис Мозер
01:50
Дрейк Батерсон
(Джейк Сандерсон, Клод Жиру)
05:33
Тим Штюцле
13:21
Джош Норрис
(Клод Жиру, Дрейк Батерсон)
14:32
Ник Пербикс
2-й период
21:59
Никита Кучеров
(Эрик Чернак, Райан Макдона)
30:39
Ник Пол
(Энтони Чирелли, Брэндон Хагель)
33:20
Дрейк Батерсон
38:13
Джейк Гюнцель
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
38:42
Ник Пол
38:56
Брэди Ткачак
(Джейк Сандерсон, Тим Штюцле)
3-й период
43:30
Шейн Пинто
44:42
Тревис Хэмоник
44:42
Джош Норрис
44:42
Тревис Хэмоник
44:42
Энтони Чирелли
44:42
Ник Пол
46:17
Ноа Грегор
(Шейн Пинто)
48:11
Митчелл Чаффи
(Ник Пербикс, Энтони Чирелли)
52:10
Энтони Чирелли
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
14
5
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Оттава
Тампа-Бэй
НХЛ: таблица и календарь