«Колорадо» объявило о возвращении Ничушкина в Денвер, он скоро начнёт тренироваться

Напомним, в январе 2024-го стало известно, что Ничушкин будет включён в Программу помощи игрокам лиги, однако точная причина его пребывания там не сообщалась. В связи с прохождением программы хоккеист был недоступен для клуба на неопределённый срок. Сейчас его допустили к тренировкам.