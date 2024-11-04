Никаких жертв ради погони Овечкина. В чём секрет рекордного старта «Вашингтона»?

Летом огромный (198/102) белорусский форвард усиленно работал над игрой без шайбы и тренировал единоборства. Теперь Протас делает множество грязной работы: то, как он грызётся в углах площадки, приводит не только к перехватам шайбы, но и к голам. «Я выхожу в звене с мастеровитыми игроками, и мы должны часто играть в чужой зоне. Мне необходимо выигрывать борьбу за шайбу, укрывать её, я фокусирую своё внимание на этом», — говорил Протас, чья тройка с Овечкиным и Строумом пока является самой результативной в команде в пересчёте на 60 минут. «Когда у тебя в звене два парня, которые чувствуют шайбу, тебе важно просто попытаться открыться и найти момент для броска», — говорит сам Ови. Стоит отметить, что и Протас, и Макмайкл забирают немало времени в меньшинстве.