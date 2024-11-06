А Овечкину точно 39 лет?! Он идёт на 900 голов в НХЛ к концу этого сезона!

Статистика говорит о том же: у него 29 силовых приёмов — по этому показателю он входит в топ-50 в НХЛ. А ещё Ови при своей достаточно рискованной манере игры совершил всего четыре потери. Перехватов у него также четыре — можно сказать, он вышел в ноль. Хотя обычно статистика была, мягко говоря, не в его пользу.