Фанат Александра Овечкина вновь стал президентом США

«Не просто так в хоккейном мире его зовут Александр Великий. Он все сезоны провел за “Кэпиталс”. Он очень много работает и забивает больше всех в лиге». Тот, к кому были обращены эти слова вел себя непринужденно, как-будто каждый день ему приходилось биться не с мощными защитниками на льду, а присутствовать на подобных, элитарных встречах, и весело подколол Трампа: «Вау, правда, что ли?». После этой фразы все присутствующие рассмеялись, а глава США с улыбкой посмотрел на Ови.