Фанат Александра Овечкина вновь стал президентом США

Главная международная новость — победа Дональда Трампа на выборах главы США. И пока политические эксперты и аналитики гадают, какими будут его первые шаги после возвращения в президентское кресло, «МК-Спорт» вспомнил, что этот американский государственный деятель является поклонником игры российского нападающего Александр Овечкина. О своей любви к капитану клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» он открыто сказал в марте 2019 года, когда в Белом доме принимал игроков этой команды после победы в Кубке Стэнли.
По заведенной в США традиции глава государства ежегодно принимает у себя в Белом доме команды, которые стали победителями в самых популярных в этой стране видах спорта — американскому футболу, баскетболу, бейсболу и хоккею. 25 марта этой чести удостоились игроки и тренеры клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», которые годом ранее впервые в своей истории стали обладателями главного трофея ведущей хоккейной лиги мира Кубка Стэнли. Не все чемпионы, впрочем, подобные приглашения от главы американского государства принимают.
Так среди игроков столичного хоккейного клуба на встречу с президентом США отказались пойти канадские хоккеисты: Деванте Смит-Пелли, Бретт Конноли и Брэйден Холтби, у которых имелись политические разногласия с Дональдом Трампом. Трио же российских мастеров конька и клюшки: Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Александр Овечкин, которые в то время являлись игроками «Кэпиталс» и сыгравшие не последнюю роль в победе этого клуба, от торжественного мероприятия не отвернулись.
С самого начала приема стало понятно, что именно два лидера: политический и хоккейный, Трамп и Овечкин, будут в центре всеобщего внимания. Образ нашего капитана в Белом доме, идеальный, строгий костюм с модельной прической резко контрастировал с тем седым, здоровым и грозным мужиком, который наводит ужас на всех своих соперников на ледовых площадках Северной Америки. После короткого вступления и благодарности в адрес руководства «Вашингтона», Трамп быстро переключился на личность нашего игрока:
«У меня не оставалось выбора, только как стать его фанатом, потому что он — это нечто. Посмотрите на эти руки! (в этот момент президент США пожал правую руку Ови — прим. ред.). Особенный парень, великолепный спортсмен и игрок. Моя дочка Иванка без ума от него. Она дружит с Ови и его большая поклонница. Я тоже», — сказал Дональд, обратившись Ови.
«Не просто так в хоккейном мире его зовут Александр Великий. Он все сезоны провел за “Кэпиталс”. Он очень много работает и забивает больше всех в лиге». Тот, к кому были обращены эти слова вел себя непринужденно, как-будто каждый день ему приходилось биться не с мощными защитниками на льду, а присутствовать на подобных, элитарных встречах, и весело подколол Трампа: «Вау, правда, что ли?». После этой фразы все присутствующие рассмеялись, а глава США с улыбкой посмотрел на Ови.
«Да, представь себе. Ты очень крутой, Ови. Не просто так тебя признали самым ценным в плей-офф», — серьезно сказал 45-й президент США, после чего попросил Александра Великого, как капитана «Кэпиталс» выступить с ответным словом. «Моя речь будет гораздо спокойнее, чем на параде. Огромное спасибо, что приняли нас. Очень здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Это большая честь для нас. Спасибо вам! Мы постараемся снова взять Кубок Стэнли. У нас хорошая команда, имеющая победный опыт игры в плей-офф».
«Я думаю, успех будет с тобой, сынок», — ответил Дональд Трамп и еще раз пожал российскому хоккеисту руку. После официальной части мероприятия Овечкин и американский лидер еще минуту что-то обсуждали тет-а-тет, отойдя ото всех в сторону. Когда у Александра после встречи спросили о чем они разговаривали, наш хоккеист сказал: «Я спросил его, когда взаимоотношения США с Россией наладятся? Способен ли я что-то сделать для сближения наших двух стран? Я вне политики — я спортсмен! Политика — это отдельный разговор».
И что на это он ответил, спросили Ови журналисты? «Передай привет Владимиру Владимировичу Путину».
Сомнения в том, что Александр Великий в скором времени превзойдет рекорд Гретцки по голам в НХЛ, еще у кого-нибудь остались?
Автор: Павел Савчик