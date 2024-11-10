Дацюк рассказал, почему покинул НХЛ

«Играя в НХЛ, я был долгое время вдали от дома. А когда начинаешь стареть, хочется домой. Это одна из причин. Вторая причина — моя старшая дочь жила там, и я хотел ее видеть. Она жила в России большую часть времени, а я был здесь», — цитирует 46-летнего Дацюка сайт НХЛ.