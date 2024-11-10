Дацюк рассказал, почему покинул НХЛ

В 2024 году Дацюк будет введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Торжественная церемония запланирована на 11 ноября. Дацюк отыграл 14 сезонов в НХЛ в составе «Детройт Ред Уингз», а в 2016 году вернулся в Россию, где продолжил выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
«Играя в НХЛ, я был долгое время вдали от дома. А когда начинаешь стареть, хочется домой. Это одна из причин. Вторая причина — моя старшая дочь жила там, и я хотел ее видеть. Она жила в России большую часть времени, а я был здесь», — цитирует 46-летнего Дацюка сайт НХЛ.
Дацюк — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта». Со сборной России побеждал на Олимпийских играх и чемпионате мира, став членом почетного «Тройного золотого клуба». В составе петербургского СКА становился обладателем Кубка Гагарина. Дацюк объявил о завершении карьеры в июне.