«Не мог даже мечтать о такой чести!» Яркий репортаж о том, как Дацюка приняли в Зал славы

— Вчера мы с вами в компании с Пашей были на экскурсии в Зале славы. Классно посмотрели. С нами ходили два работника Зала, которые все объясняли, рассказывали истории. А в конце все по очереди фотографировались с Дацюком и Кубком Стэнли. Народу было много — семья, друзья. А последнего человека Паша позвал сам. Это был англоязычный сотрудник Зала, который вел эту экскурсию. Он сам бы никогда не подошел для этой фотографии, поскольку им с такими просьбами нельзя. Но всем было видно, что он бы очень этого хотел. И от Пашиного внимания это тоже не укрылось. Это не было обязательно, но он видит и понимает, что происходит вокруг. И хочет сделать людей счастливыми.