Америка ждет прорыва от русского самородка из Сибири! Капризов может выиграть самую престижную награду НХЛ

Победа «Дикарей» 3:0 над «Монреаль Канадиенс» была одержана с потерями в основном составе для «Уайлд», но Капризова это не смутило. Россиянин забил сам, отдал одну голевую передачу и добрался до отметки в 30 (10+20) очков за сезон. Для достижения этой «тридцатки» Кириллу потребовалось всего 16 матчей, что стало новым рекордом «Миннесоты» по скорости ее достижения. Предыдущий рекорд также принадлежал Капризову — два года назад он выбил 30 очков в 22 матчах, что хорошо иллюстрирует уникальность нынешнего темпа.