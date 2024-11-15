Америка ждет прорыва от русского самородка из Сибири! Капризов может выиграть самую престижную награду НХЛ

Похоже, для лидера «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова нет преград в нынешнем сезоне. Российский форвард, который обычно прибавляет после Нового года, и львиную долю очков набирает в феврале-марте, в текущем регулярном чемпионате прекрасно проводит два первых месяца.
Победа «Дикарей» 3:0 над «Монреаль Канадиенс» была одержана с потерями в основном составе для «Уайлд», но Капризова это не смутило. Россиянин забил сам, отдал одну голевую передачу и добрался до отметки в 30 (10+20) очков за сезон. Для достижения этой «тридцатки» Кириллу потребовалось всего 16 матчей, что стало новым рекордом «Миннесоты» по скорости ее достижения. Предыдущий рекорд также принадлежал Капризову — два года назад он выбил 30 очков в 22 матчах, что хорошо иллюстрирует уникальность нынешнего темпа.
Капризов стал лишь третьим хоккеистом из Европы, кто за последние 15 лет смог выбить 30 очков за 16 (или менее) матчей. До него подобное удавалось Леону Драйзайтлю (14 матчей, 2021/2022) и Давиду Пастрняку (15 матчей, 2019/2020).
«Кирилл с самого начала сезона играет просто потрясающе. Он же весь год играет именно так. Нам везет, что он играет у нас. Он великолепен», — выдал порцию комплиментов одноклубнику нападающий Мэтт Болди.
По количеству матчей с двумя и более очками Капризов сравнялся с Натаном Маккинноном, у которого в активе те же 11 «мультиочковых» матчей. Но в споре лучших бомбардиров у канадца пока что есть преимущество — 33 очка против 30 у Кирилла. И это — особенный интерес для Капризова.
Еще год назад россиянину прочили индивидуальный приз по итогам сезона — «Морис Ришар Трофи». Лавры лучшего снайпера тогда казались слишком большим преувеличением для Капризова, и соответствовать темпу Остона Мэттьюса он не сумел, но нынешние показатели заставляют думать о том, что Кирилл будет бороться за другой трофей. Речь об «Арт Росс Трофи» — призе самому результативному игроку сезона.
Отставание от Маккиннона — лишь 3 очка, и при всем уважении к лидеру «Эвеланш», качество партнеров у него в «Колорадо» намного выше, чем у Кирилла, который является единственным хоккеистом высокого уровня в команде. Не случайно портал The Athletic прогнозировал перед стартом чемпионата, что нападение «Миннесоты» будет одним из худших на Западе. Но «Дикари» буквально «едут» на поймавшем кураж Капризове, который тащит команду в плей-офф.
7 из 9 предстоящих игр в ноябре будут против соперников по Западной конференции. 5 — против команд из своего, Центрального дивизиона. Этот отрезок может сильно повлиять на расклад, и от игры Капризова здесь будет зависеть многое. Учитывая календарь, «Дикарям» потребуется «достать» из себя все самое лучшее в ближайшие две недели.
Результативность Кирилла Капризова за первые 15 матчей:
- 2022/2023 — 17 очков,
- 2023/2024 — 15 очков,
- 2024/2025 — 28 очков.
Любопытно, что Капризов играет в среднем по 22 минуты за матч. Но если речь идет о противостоянии с командами своего дивизиона, то его игровое время увеличивается сразу на 2 минуты. И сейчас «Дикари» явно не готовы дать отдохнуть своей главной звезде, потому что «Миннесота» на 5 очков отстает от лидирующего «Виннипега» — команде нужно продолжать держать ногу на педали газа, чтобы иметь запас перед весенним отрезком.
И именно здесь «Дикарям» необходим Капризов. Ему не на кого скинуть ответственность, в отличие от того же Маккиннона, у которого есть в команде Макар, Рантанен или Ничушкин. Капризов может рассчитывать только на себя, и именно поэтому его темп, при отсутствии травм, вряд ли сильно замедлится.
Значит, россиянин вправе рассчитывать на плотную борьбу за «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру. А кроме этого, Кирилла уже называют претендентом на «Харта» — трофей самому ценному игроку регулярки.
Авторы и эксперты сайта The Athletic считают главными претендентами на звание MVP Кирилла Капризова (41,9% голосов) и Никиту Кучерова (22,6%) из «Тампы». Но если Кучеров к призам уже привычен, то для Кирилла это может быть важным моментом в мотивации.
Нынче у Кирилла есть новое топливо и хороший задел. Впору и «Миннесоте» начать соответствовать своему лидеру, который не жалуется на обстановку. Но пока речь о новом контракте для Капризова не идет — россиянин сосредоточен только на хоккее.
Леонид Михайлов