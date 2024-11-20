«Торонто» вызвал в основную команду обладателя Кубка Гагарина Гребенкина

Россиянин подписал трехлетний контракт новичка с «Торонто» в конце апреля. В сентябре он провел первый матч за клуб, приняв участие в предсезонной встрече НХЛ против «Оттавы Сенаторз» (5:6 в овертайме). В этом матче Гребенкин вступил в драку с американским форвардом «Оттавы» Адамом Годеттом.