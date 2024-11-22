«Русская машина все же ломается»: что говорят в Америке о переломе Овечкина

Александр Овечкин пропустит от четырех до шести недель из-за тяжелой травмы, полученной в матче чемпионата НХЛ против «Юты». Российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» диагностировали перелом малоберцовой кости левой ноги. Возможно, 39-летний форвард до конца 2024 года вообще не сыграет.
«В это сложно поверить»
Новости о травме Александра Овечкина шокировали хоккейную общественность во всем мире. Что уж говорить, если поражены даже те люди, которые проводят за год с российским форвардом почти столько же времени, сколько его семья. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери до последнего сохранял оптимизм. Но теперь наставник «столичных» осознал, какую потерю понесла команда. Тем более что первый в сезоне матч без Овечкина «Кэпиталз» проиграли, уступив дома «Колорадо Эвеланш» (1:2).
«Досадно терять капитана и игрока, который проводит этот сезон столь успешно. Овечкин — очень большая часть всей нашей команды. Что ж, в какой-то момент он все же вернется в состав. Сейчас же нам нужно, чтобы все остальные — игроки и тренеры — сделали немного больше обычного», — сказал Карбери.
Давний товарищ и одноклубник Овечкина Том Уилсон стал тем, кто заступился за Александра в матче с «Ютой». Под конец встречи канадец вызвал обидчика россиянина Джека Макбэйна на кулачный бой и без проблем уложил того на лед, надавав игроку «Юты» по лицу. Примечательно, что Уилсон, по его признаниям, долго не мог поверить в серьезность травмы Овечкина. Даже когда увидел Александра в раздевалке после матча в Солт-Лейк-Сити:
«Мы сидели и говорили с командой: “Это странно. Сложно поверить, что он действительно травмирован”. Это один из тех моментов, когда сидишь и удивляешься: “Он пропустит матчи?!” Для меня это в новинку. Овечкин играет уже 20 лет в НХЛ, в каждой смене сбивая оппонентов. Он мощный форвард, который играет очень жестко. Возможно, он лучший бомбардир в истории. Его игра потрясающая. Уверен, что он вернется еще более сильным, чем когда-либо. Скоро он будет на высоте».
«Русская машина все же ломается. Это неожиданно»
Удивлены развитием событий и американские журналисты. Известный автор The Washington Post Бейли Джонсон красиво указала это в заголовке одного из своих материалов, обыграв знаменитую фразу Овечкина «Я в порядке. Русская машина не ломается» (в оригинале — «I"m okay. Russian machine never breaks»). Эту фразу, по сообщениям СМИ, Александр, кстати, хотел запатентовать.
Джонсон помимо этого уделила много внимания значимости роли Овечкина для нынешнего «Вашингтона». По мнению журналистки, полноценно заменить Александра на время его отсутствия будет невозможно.
«Овечкин не тот игрок, которого можно просто заменить другим хоккеистом. Его отсутствие будет заметно, например, при игре “Кэпиталз” в большинстве. Когда Овечкин здоров, то он играет полные две минуты большинства и закрывает свой “офис” в левом круге вбрасывания. Теперь же “Вашингтону” придется придумывать что-то новое. То же касается игры в равных составах. “Кэпс” вступают в пост-Овечкинскую реальность, и у них есть план — всем, включая тренеров, нужно сделать чуть больше, чтобы заполнить пустоту. План простой, но сложный. В первом матче без Овечкина в этом сезоне “Вашингтон” изменил две линии нападения, но ни одно из изменений не сработало. Так “Кэпиталз” начинают приспосабливаться к своей временной реальности — к миру без настолько прочного и сильного игрока, который придумал фразу “Русская машина никогда не ломается”.
«Травма ставит под сомнение рекорд Гретцки»
Больше всего американские (и не только) СМИ обеспокоены судьбой погони Овечкина за званием лучшего снайпера в истории чемпионатов лиги. Рекордсменом НХЛ является Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за свою карьеру. Овечкин — его ближайший и главный преследователь. Александру осталось 26 голов, чтобы повторить рекорд Гретцки, и 27 — чтобы превзойти его.
«За первые 19 сезонов в НХЛ Овечкин пропустил суммарно 59 матчей в “регулярках” и только 35 — из-за травм. Его выносливость является важной причиной того, что он находится на пути к тому, чтобы побить рекорд Гретцки по голам, хотя когда-то это казалось невозможным. В этом сезоне Овечкин забросил 15 шайб в 18 матчах, и планировалось, что свою 895-ю шайбу в карьере он забросит где-то в феврале. Но из-за перелома он выбывает из игры на четыре-шесть недель, а его травма ставит под сомнение стремление капитана “Вашингтон Кэпиталз” побить рекорд Уэйна Гретцки», — написал автор Associated Press Стивен Уино.
Тревогу бьют и авторы ESPN. Кристен Шилтон переживает, что восстановление после столь серьезной травмы дастся Овечкину очень тяжело:
«В том столкновении в матче с “Ютой” изначально все выглядело плохо. Овечкин в тот вечер покинул арену в специальном медицинском ботинке для ходьбы. Позднее “Кэпиталз” подтвердили, что россиянин получил перелом. От таких травм трудно оправиться. Например, Джейк Дебраск сломал малоберцовую кость в Зимней классике 2023 года, и прошло более шести недель, прежде чем “Бостон Брюинз” начали осторожно возвращать его в состав. Восстановление Овечкина будет иметь как физическую, так и психологическую составляющую. Сама малоберцовая кость должна зажить, а затем Александр должен быть уверен в том, что способен вернуться на лед, войти в контакт и снова довериться работе, которую он проделал, чтобы укрепить свои мышцы. В его 39 лет это будет нелегко».
«В Овечкине никогда не стоит сомневаться»
Впрочем, в американской журналисткой семье есть и те, кто сохраняет оптимизм в отношении Овечкина, его восстановлении и погони россиянина за Гретцки. Эти люди научены опытом: Александр посрамил уже не один десяток своих критиков, которые преждевременно отправили прославленного форварда на пенсию.
Обозреватель ESPN Райан Кларк, например, не видит в трагедии в случившемся. Даже с учетом длительного срока, на который выбыл Овечкин, россиянин сохраняет шансы стать лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. Если не в этом сезоне, то в следующем.
«До травмы Овечкин шел по графику 68 голов за сезон. Ему же необходимо всего 26 шайб, чтобы сравняться с Гретцки. С таким темпом Ови мог превзойти Гретцки либо в конце декабря, либо в начале января. С учетом новых данных самое ранний матч, в котором Александр может сыграть, пройдет 21 декабря, когда “Вашингтон” встретится с “Каролиной Харрикейнз”. К этому моменту он пропустит 13 матчей. Если же Овечкин выбыл на все шесть недель, то Ови пропустит 19 матчей и вернется только к игре с “Миннесотой Уайлд” 3 января. То есть у Александра в первом случае останется 51 матч до конца сезона, во втором — 45. При любом исходе это более половины чемпионата. Овечкину надо будет идти с темпом примерно 0,5 гола за матч. Даже если Ови не достигнет этого показателя, то мы просто подождем старт сезона-2025/26, когда Александр побьет рекорд Гретцки», — написал Кларк.
Этой же точки зрения придерживается один из самых известных обозревателей НХЛ Стефен Рознер. В своей колонке на The Hockey News, которую он озаглавил «Травма Овечкина не положила конец его гонке за Гретцки», автор подчеркнул, что в способностях россиянина не надо сомневаться ни при каких обстоятельствах:
«Перед стартом этого сезона Овечкин отставал от Гретцки на 41 гол. Прошлый сезон сложился для Алекса неудачно, когда он забросил всего 31 шайбу. Его шансы догнать и превзойти Величайшего по голам в этой “регулярке” были мали… но не нулевыми. Если мы что-то и усвоили об Овечкине, так это то, что в нем никогда не следует сомневаться. В этом чемпионате он является лидером среди снайперов, забросив 15 шайб в 18 играх. Его показатель — 0,83 гола за игру — самый высокий в его карьере на данный момент. Процент попаданий после его бросков составляет 23,8%, что на несколько световых лет выше его среднего показателя за карьеру (13,3%). Кто-то думает, что травма Овечкина поставит крест на его стремлении к величию. Но Ови может пропустить даже 30 матчей, но все равно побить рекорд Гретцки в этом сезоне, если не допустит ошибок после своего возвращения. Это было бы нелегко в любом случае. Но с каких пор Овечкин не готов принять этот вызов?».
Андрей Сенченко