«Русская машина все же ломается»: что говорят в Америке о переломе Овечкина

«Перед стартом этого сезона Овечкин отставал от Гретцки на 41 гол. Прошлый сезон сложился для Алекса неудачно, когда он забросил всего 31 шайбу. Его шансы догнать и превзойти Величайшего по голам в этой “регулярке” были мали… но не нулевыми. Если мы что-то и усвоили об Овечкине, так это то, что в нем никогда не следует сомневаться. В этом чемпионате он является лидером среди снайперов, забросив 15 шайб в 18 играх. Его показатель — 0,83 гола за игру — самый высокий в его карьере на данный момент. Процент попаданий после его бросков составляет 23,8%, что на несколько световых лет выше его среднего показателя за карьеру (13,3%). Кто-то думает, что травма Овечкина поставит крест на его стремлении к величию. Но Ови может пропустить даже 30 матчей, но все равно побить рекорд Гретцки в этом сезоне, если не допустит ошибок после своего возвращения. Это было бы нелегко в любом случае. Но с каких пор Овечкин не готов принять этот вызов?».