«Русская машина все же ломается»: что говорят в Америке о переломе Овечкина

Удивлены развитием событий и американские журналисты. Известный автор The Washington Post Бейли Джонсон красиво указала это в заголовке одного из своих материалов, обыграв знаменитую фразу Овечкина «Я в порядке. Русская машина не ломается» (в оригинале — «I"m okay. Russian machine never breaks»). Эту фразу, по сообщениям СМИ, Александр, кстати, хотел запатентовать.