Фетисов: «Путин позвал меня возглавить российский спорт. Нельзя было не согласиться»

«К сожалению или к радости, меня в свое время уговорили руководители “Нью-Джерси”, что я должен попробовать себя тренером. Спасибо им, я познал хоккей через пару месяцев после завершения карьеры как управленец, менеджер. Я работал в самой крутой организации 24 часа в сутки, овладевал психологией.



Одно из главных преимуществ тренера — знать, что и когда сказать. Это мне сильно помогло в дальнейшей жизни, когда работал руководителем российского спорта. Я влюбился в эту профессию, но потом Владимир Владимирович позвал меня возглавить российский спорт. Я ему сказал: у меня несколько предложений возглавить команду, стать первым европейцем — тренером в НХЛ. Но нельзя было не согласиться с предложением. Удалось многое сделать, в том числе и для российского хоккея», — приводит слова Фетисова РИА Новости.