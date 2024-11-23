Форвард «Виннипега» Наместников забросил победную шайбу в матче НХЛ с «Питтсбургом»

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. «Виннипег» обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Нино Нидеррайтер (2-я минута), Владислав Наместников (25), Габриэль Виларди (40) и Кайл Коннор (59). У «Питтсбурга» гол забил Майкл Бантинг (46).
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал результативную передачу, набрав 20-е очко в текущем сезоне. Наместников забросил шестую шайбу в чемпионате. 37-летний нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби принял участие в драке с форвардом «Виннипега» Кайлом Коннором.
«Виннипег» лидирует в Центральном дивизионе, набрав 34 очка в 20 матчах. «Питтсбург» занимает последнее место в Столичном дивизионе с 18 очками в 22 встречах.
В следующем матче «Виннипег» 24 ноября сыграет в гостях с «Нэшвиллом», «Питтсбург» в этот же день примет «Юту».