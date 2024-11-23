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Форвард «Виннипега» Наместников забросил победную шайбу в матче НХЛ с «Питтсбургом»

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. «Виннипег» обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Нино Нидеррайтер (2-я минута), Владислав Наместников (25), Габриэль Виларди (40) и Кайл Коннор (59). У «Питтсбурга» гол забил Майкл Бантинг (46).

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал результативную передачу, набрав 20-е очко в текущем сезоне. Наместников забросил шестую шайбу в чемпионате. 37-летний нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби принял участие в драке с форвардом «Виннипега» Кайлом Коннором.

«Виннипег» лидирует в Центральном дивизионе, набрав 34 очка в 20 матчах. «Питтсбург» занимает последнее место в Столичном дивизионе с 18 очками в 22 встречах.

В следующем матче «Виннипег» 24 ноября сыграет в гостях с «Нэшвиллом», «Питтсбург» в этот же день примет «Юту».

Питтсбург
1:4
0:1, 0:2, 1:1
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
23.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 15232 зрителя
Главные тренеры
Майк Салливан
Скотт Арниел
Вратари
Тристан Джерри
(Тристан Джерри)
Коннор Хеллибак
1-й период
01:22
Нино Нидеррайтер
10:44
Владислав Наместников
16:47
Йессе Пулюярви
2-й период
24:53
Владислав Наместников
(Николай Элерс)
38:45
Евгений Малкин
39:01
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Джош Моррисси)
3-й период
40:38
Сидни Кросби
40:38
Сидни Кросби
40:38
Кайл Коннор
44:29
Алекс Иафалло
45:49
Майкл Бантинг
(Евгений Малкин, Брайан Раст)
50:19
Коул Перфетти
58:49
Кайл Коннор
(Коул Перфетти, Марк Шайфли)
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
11
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Виннипег
НХЛ: таблица и календарь